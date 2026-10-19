Κομισιόν: Να προστατευθεί το δικαίωμα στην ειρηνική διαδήλωση

Η Κομισιόν χαρακτήρισε απαράδεκτους τους εμπρησμούς, τις λεηλασίες και τις επιθέσεις κατά ανθρώπων ή δημόσιων κτιρίων.

Απαντώντας σε ερωτήσεις κατά την καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μάρκους Λάμμερτ, αρνήθηκε να σχολιάσει δηλώσεις ορισμένων ηγετών που συνδέουν τις διαδηλώσεις με το μεταναστευτικό.

«Όσοι διαδηλώνουν ειρηνικά δεν πρέπει να ταυτίζονται με όσους προβαίνουν σε βία», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι η Κομισιόν στηρίζει τις προσπάθειες των γαλλικών αρχών για την προστασία ανθρώπων, περιουσιών και δημόσιων θεσμών, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ο κ. Λάμμερτ υπενθύμισε ότι την ευθύνη για την επιβολή του νόμου έχουν οι εθνικές αρχές και ότι οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη σε εθνικό επίπεδο.

Πηγή: ΚΥΠΕ