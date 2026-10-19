Αλλαγή ώρας: Στα κράτη μέλη το μπαλάκι από την Κομισιόν για την κατάργησή της, πότε αναμένονται εξελίξεις

Σε επίσημη τοποθέτησή του, εκπρόσωπος της Κομισιόν επισημαίνει ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να εργάζεται για την επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των κρατών μελών, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανάγκη περαιτέρω αξιολόγησης των επιπτώσεων που θα μπορούσε να επιφέρει μια τέτοια απόφαση.

«Τα κράτη μέλη είναι τα πλέον αρμόδια να αποφασίσουν κατά πόσον επιθυμούν να διατηρήσουν μόνιμα τη θερινή ή τη χειμερινή ώρα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως εξηγεί, η Κομισιόν έχει πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τις διαδοχικές Προεδρίες του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με μεμονωμένα κράτη μέλη, προκειμένου να εξεταστούν τα νομικά και πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν από την προτεινόμενη οδηγία για τον τερματισμό των εποχικών αλλαγών της ώρας. «Προτεραιότητά μας παραμένει η επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των κρατών μελών», υπογραμμίζει.

Νέα μελέτη μέχρι το τέλος του έτους

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στην εκπόνηση νέας μελέτης, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα των κρατών μελών για περαιτέρω ανάλυση του ζητήματος. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, η μελέτη αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους και θα εξετάσει τις διαφορετικές επιπτώσεις και τα πιθανά σενάρια που συνδέονται με την επιλογή μόνιμης θερινής ή χειμερινής ώρας. Η αξιολόγηση αυτή θα πραγματοποιηθεί στη βάση της πρότασης που είχε υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2018 για την κατάργηση της υποχρεωτικής αλλαγής της ώρας δύο φορές τον χρόνο.

Η νέα πρωτοβουλία καταδεικνύει ότι, παρά τις συζητήσεις που έχουν προηγηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξακολουθούν να υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν προτού διαμορφωθεί οριστική κοινή θέση. Η Κομισιόν δεν διευκρινίζει πότε θα μπορούσε να ληφθεί τελική απόφαση, περιοριζόμενη στην επισήμανση ότι η νέα μελέτη θα αποτελέσει εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων από τα κράτη μέλη.