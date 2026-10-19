Συμβούλιο ΕΕ: Συμφωνία για διαπραγματευτική θέση στην κοινή οργάνωση γεωργικών αγορών

Η συμφωνία αποτελεί, σύμφωνα με τον Ιρλανδό υπουργό Γεωργίας, Τροφίμων και Θαλάσσης Μάρτιν Χέιντον, εκ μέρους της προεδρεύουσας χώρας, «σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση του μέλλοντος των ευρωπαϊκών γεωργικών αγορών». Στόχος της είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα, η ενδυνάμωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού και η διασφάλιση τροφίμων υψηλής ποιότητας για τους πολίτες.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη δομή του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού, οι υφιστάμενοι πόροι, μεταξύ των οποίων και η στήριξη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), θα συγκεντρωθούν σε ένα νέο Εθνικό και Περιφερειακό Ταμείο Εταιρικής Σχέσης (NRPF). Κάθε κράτος μέλος θα καταρτίζει ένα ενιαίο σχέδιο, γνωστό ως NRPP, αντί των σημερινών χωριστών σχεδίων για τη συνοχή, τη γεωργία, την αλιεία, τη μετανάστευση και την ασφάλεια, καθώς και του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα. Η χρηματοδότηση των μέτρων που σήμερα καλύπτει η ΚΟΑ θα διέπεται από τον κανονισμό για το NRPF.

Η θέση του Συμβουλίου διατηρεί τον βασικό κορμό της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εισάγει στοχευμένες αλλαγές. Οι τομεακές παρεμβάσεις θα είναι υποχρεωτικές για τη μελισσοκομία και τα οπωροκηπευτικά, καθώς και, υπό προϋποθέσεις, για τον οινικό τομέα. Για το κρασί προβλέπονται ευέλικτες παρεκκλίσεις για χώρες όπου ο τομέας δεν είναι ανεπτυγμένος.

Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία ξεχωριστού τομέα για τις πρωτεϊνούχες και ελαιούχες καλλιέργειες, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον τομέα των αποξηραμένων ζωοτροφών. Στόχος είναι να ενισχυθεί η εγχώρια παραγωγή, να μειωθεί η εξάρτηση από τις εισαγωγές και να ενδυναμωθεί η στρατηγική αυτονομία της ΕΕ.

Και στο επόμενο ΠΔΠ θα συνεχιστεί η δράση για την προώθηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών, μεταξύ άλλων με τον περιορισμό της διανομής τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε ελεύθερα σάκχαρα και λιπαρά. Η εφαρμογή της θα μεταφερθεί από το σχολικό στο ημερολογιακό έτος, με τη θέσπιση μεταβατικών μέτρων.

Η θέση προβλέπει επίσης τη δυνατότητα καθορισμού προτύπων για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, το βοδινό, το χοιρινό, το πρόβειο και το αιγείο κρέας, καθώς και το ρύζι, ώστε οι καταναλωτές να ενημερώνονται καλύτερα για την προέλευση των προϊόντων.

Διατηρείται η πρόταση της Κομισιόν για εναρμόνιση των κανόνων παραγωγής και εμπορίας, με κάλυψη όλων των μερών του φυτού, αυστηρή πιστοποίηση των σπόρων και διατήρηση του ορίου 0,3% σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC). Το Συμβούλιο πρόσθεσε διασφαλίσεις, ώστε οι νέοι κανόνες να μην επηρεάζουν τις εθνικές ρυθμίσεις για τη δημόσια ασφάλεια, τα ναρκωτικά ή την υγεία.

Η εντολή που εγκρίθηκε σήμερα θα αποτελέσει τη βάση για την έναρξη διαπραγματεύσεων της προεδρίας του Συμβουλίου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η χρηματοδοτική κατανομή για την περίοδο 2028-2034 θα εξαρτηθεί από την τελική συμφωνία για το συνολικό ΠΔΠ, η οποία εκκρεμεί. Παράλληλα, συνεχίζεται η επεξεργασία του κανονισμού για την ΚΑΠ μετά το 2027, με στόχο να συμφωνηθεί μερική εντολή του Συμβουλίου στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας τον Οκτώβριο.

Πηγή: ΚΥΠΕ