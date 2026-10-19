Οι διαδηλώσεις στη Γαλλία, την Ιταλία και το Βέλγιο προστέθηκαν ως τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη Δευτέρα, έπειτα από την έγκριση κοινής πρότασης του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) και των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR).
Ευρωκοινοβούλιο: Στην ατζέντα οι διαδηλώσεις σε Γαλλία, Ιταλία και Βέλγιο
Η Ολομέλεια ενέκρινε κοινή πρόταση του ΕΛΚ και των ECR για συζήτηση, ενώ οι κινητοποιήσεις στη Γαλλία πυροδότησαν αντιπαράθεση για τη βία και την αντιμετώπισή της.
Η απόφαση ελήφθη εν μέσω κινητοποιήσεων σε ευρωπαϊκές χώρες. Οι διαδηλώσεις του Σαββατοκύριακου στη Γαλλία προκάλεσαν αντιπαράθεση σχετικά με τα επεισόδια βίας και τον τρόπο αντιμετώπισής τους.
Κατά τη συζήτηση για την ημερήσια διάταξη, ο Γάλλος ευρωβουλευτής των Πατριωτών για την Ευρώπη, Ζαν-Πολ Γκαρό, υποστήριξε ότι σχεδόν 1.000 αστυνομικοί τραυματίστηκαν και εκατοντάδες καταστήματα λεηλατήθηκαν, αποδίδοντας τις βίαιες ενέργειες στην άκρα Αριστερά.
Απαντώντας, η Γαλλίδα ευρωβουλευτής των Πρασίνων Μαρί Τουσάν ανέφερε ότι 800.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις, τις οποίες χαρακτήρισε «αντιφασιστικές». Εξέφρασε τη στήριξή της προς τους διαδηλωτές, καταδικάζοντας παράλληλα τις βίαιες ενέργειες.
Αιτήματα για συζήτηση σχετικά με τις διαδηλώσεις στη Γαλλία και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ υπέβαλαν οι πολιτικές ομάδες Πατριώτες για την Ευρώπη, Αριστερά, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες (S&D), καθώς και το ΕΛΚ και οι ECR.
Εγκρίθηκε, ωστόσο, μόνο η κοινή πρόταση του ΕΛΚ και των ECR, στον τίτλο της οποίας γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στη Γαλλία, την Ιταλία και το Βέλγιο.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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