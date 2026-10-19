Ευρωκοινοβούλιο: Στην ατζέντα οι διαδηλώσεις σε Γαλλία, Ιταλία και Βέλγιο

Η απόφαση ελήφθη εν μέσω κινητοποιήσεων σε ευρωπαϊκές χώρες. Οι διαδηλώσεις του Σαββατοκύριακου στη Γαλλία προκάλεσαν αντιπαράθεση σχετικά με τα επεισόδια βίας και τον τρόπο αντιμετώπισής τους.

Κατά τη συζήτηση για την ημερήσια διάταξη, ο Γάλλος ευρωβουλευτής των Πατριωτών για την Ευρώπη, Ζαν-Πολ Γκαρό, υποστήριξε ότι σχεδόν 1.000 αστυνομικοί τραυματίστηκαν και εκατοντάδες καταστήματα λεηλατήθηκαν, αποδίδοντας τις βίαιες ενέργειες στην άκρα Αριστερά.

Απαντώντας, η Γαλλίδα ευρωβουλευτής των Πρασίνων Μαρί Τουσάν ανέφερε ότι 800.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε κινητοποιήσεις, τις οποίες χαρακτήρισε «αντιφασιστικές». Εξέφρασε τη στήριξή της προς τους διαδηλωτές, καταδικάζοντας παράλληλα τις βίαιες ενέργειες.

Αιτήματα για συζήτηση σχετικά με τις διαδηλώσεις στη Γαλλία και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ υπέβαλαν οι πολιτικές ομάδες Πατριώτες για την Ευρώπη, Αριστερά, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες (S&D), καθώς και το ΕΛΚ και οι ECR.

Εγκρίθηκε, ωστόσο, μόνο η κοινή πρόταση του ΕΛΚ και των ECR, στον τίτλο της οποίας γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στη Γαλλία, την Ιταλία και το Βέλγιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ