Έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στις 26–27 Νοεμβρίου για τον νέο προϋπολογισμό της Ε.Ε

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, αναλαμβάνει νέο κύκλο διμερών επαφών με τους Ευρωπαίους ηγέτες, επιδιώκοντας να γεφυρώσει τις διαφορές για το ύψος του προϋπολογισμού και τις πηγές χρηματοδότησής του, ενόψει της παρουσίασης αναθεωρημένης διαπραγματευτικής πρότασης τις επόμενες εβδομάδες.

Στις Βρυξέλλες, στις 26 και 27 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με κύριο θέμα το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028–2034. Στόχος είναι να προετοιμαστεί το έδαφος για συμφωνία επί του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού έως το τέλος του έτους.

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