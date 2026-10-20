Ο CEO της Ryanair προειδοποιεί: Έρχεται η μεγαλύτερη αύξηση αεροπορικών εισιτηρίων στην ιστορία της Ευρώπης

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο επικεφαλής της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους της Ευρώπης δήλωσε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες, ότι οι ναύλοι ενδέχεται να αυξηθούν έως και κατά 20% μέσα στο επόμενο έτος, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να διατηρεί τις τιμές του πετρελαίου σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

«Θα δείτε, θα έλεγα, τη μεγαλύτερη αύξηση των αεροπορικών ναύλων στην ιστορία της Ευρώπης μέσα στους επόμενους 12 μήνες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ο’Λίρι, σύμφωνα με το Bloomberg. Ο ίδιος διερωτήθηκε κατά πόσο ακόμη και μια τόσο μεγάλη αύξηση των εισιτηρίων θα είναι αρκετή για να καλύψει τον πολύ υψηλότερο λογαριασμό των αεροπορικών εταιρειών για καύσιμα, εκτιμώντας ότι πιθανότατα δεν θα είναι.

Ryanair CEO Michael O'Leary speaks in Brussels https://t.co/gUh0VlJOAL — Reuters (@Reuters) October 20, 2026

Η «ασπίδα» της Ryanair τελειώνει

Η Ryanair βρίσκεται σήμερα σε σχετικά ευνοϊκότερη θέση από άλλες αεροπορικές εταιρείες, καθώς έχει προαγοράσει μεγάλο μέρος των αναγκών της σε καύσιμα σε χαμηλότερες τιμές. Όπως ανέφερε ο Ο’Λίρι σε συνέντευξή του στο Euronews, η εταιρεία έχει «κλειδώσει» την τιμή των καυσίμων της περίπου στα 67 δολάρια το βαρέλι, γεγονός που περιορίζει προς το παρόν τις επιπτώσεις από την άνοδο του πετρελαίου.

Το πλεονέκτημα αυτό, ωστόσο, αναμένεται να εξασθενήσει το 2027, καθώς λήγουν σταδιακά τα συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου. Ο επικεφαλής της Ryanair εκτιμά ότι το κόστος των καυσίμων που θα χρειαστεί να εξασφαλίσει η εταιρεία για την επόμενη περίοδο μπορεί να είναι σχεδόν διπλάσιο.

Η ίδια η Ryanair έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν σκοπεύει να επιβάλει ξεχωριστή επίναυλη χρέωση καυσίμων, ωστόσο ο Ο’Λίρι θεωρεί αναπόφευκτη τη σημαντική άνοδο των βασικών ναύλων το 2027. Αντίστοιχες προειδοποιήσεις είχε απευθύνει ήδη τις προηγούμενες εβδομάδες, εκτιμώντας ότι οι αυξημένες τιμές των καυσίμων θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανατιμήσεις της τάξης του 15%-20% κατά τη θερινή περίοδο του 2027.

🇮🇪🇪🇺 Ryanair CEO Michael O'Leary has sharply criticized European Commission President Ursula von der Leyen over what he calls a lack of action on European competitiveness. She's useless.” The criticism is political and business-focused, but the interview provides no specific policy proposal or measurable result to test O'Leary’s claim. The concrete issue raised is whether Brussels is translating competitiveness rhetoric into steps that reduce costs or barriers for European companies. https://t.co/CsLoop1Wqv — Ahmad Shah Mohibi (@WarGuy_) October 20, 2026

Πιέσεις σε ολόκληρο τον αεροπορικό κλάδο

Οι πιέσεις δεν αφορούν μόνο τη Ryanair. Η απότομη άνοδος του κόστους των αεροπορικών καυσίμων επηρεάζει συνολικά τις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες και, σύμφωνα με τον Ο’Λίρι, ενδέχεται να συμπιέσει σημαντικά τα περιθώρια κέρδους τους, ακόμη και αν μετακυλήσουν μέρος των αυξήσεων στους επιβάτες.

Ο ίδιος είχε προειδοποιήσει στις αρχές Οκτωβρίου ότι οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων βρίσκονται περίπου 50% υψηλότερα σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και ότι η κατάσταση θα μπορούσε να διατηρηθεί για ακόμη 12 έως 18 μήνες.

Η νέα προειδοποίηση του επικεφαλής της Ryanair ενισχύει έτσι τις εκτιμήσεις ότι το 2027 μπορεί να αποτελέσει χρονιά σημαντικών ανατιμήσεων στις αεροπορικές μετακινήσεις στην Ευρώπη, με το αυξημένο ενεργειακό κόστος να περνά σταδιακά στις τιμές που πληρώνουν οι ταξιδιώτες.