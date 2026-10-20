Ιταλός Υπουργός Άμυνας: TikTok και YouTube ως «όπλα υβριδικού πολέμου» πίσω από τα επεισόδια στην Ιταλία

«Τα γεγονότα του Μιλάνου και άλλων περιοχών της Ιταλίας είναι βαθιά διαφορετικά απ΄όσα σημειώθηκαν σε προηγούμενες περιόδους, είναι αποτέλεσμα εκείνου που εγώ αποκαλώ υβριδικό πόλεμο και τον οποίο κάποιοι μεταφέρουν στις χώρες μας, προσφεύγοντας σε μη συμβατικά όπλα που ονομάζονται TikTok, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Youtube, χωρίς η Δύση να το καταλάβει και, με κάποιο τρόπο, να αντιδράσει», δήλωσε ο Κροζέτο.

«Αν τρεις στους δέκα νέους πήραν μέρος στις διαδηλώσεις αυτές, δεν μιλάμε για Ιταλούς δεύτερης γενιάς. Αν έξι στους δέκα νέους τα συμμερίζονται, είναι επειδή τα τελευταία χρόνια έλαβαν, κάπου, μια "αντιπαιδεία" -δεν εννοώ το σχολείο ή την οικογένεια- η οποία τους έδωσε αξίες, φιλοδοξίες, μια συνολική εικόνα του κόσμου και σημεία αναφοράς, τα οποία έρχονται σε αντίθεση με την κοινωνία στην οποία ζούμε και με τους δημοκρατικούς κανόνες», πρόσθεσε ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου άμυνας.

Αύριο το απόγευμα, τέλος, το συνδικάτο CGIL (το μεγαλύτερο της χώρας, με πάνω από 4,5 εκατομμύρια μέλη) θα οργανώσει διαδήλωση στο κέντρο του Μιλάνου, με αίτημα να ξεπερασθούν οι ανισότητες και κύριο σύνθημα «το Μιλάνο απορρίπτει την βία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ