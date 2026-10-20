Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο αναφέρθηκε στις πρόσφατες βιαιότητες που σημειώθηκαν στο Μιλάνο, στο Τορίνο και στην Μπολώνια και στο πού ο ίδιος θεωρεί ότι μπορεί να οφείλονται.
Ιταλός Υπουργός Άμυνας: TikTok και YouTube ως «όπλα υβριδικού πολέμου» πίσω από τα επεισόδια στην Ιταλία
Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποδίδει ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας μέρος της ευθύνης για τα βίαια επεισόδια σε Μιλάνο, Τορίνο και Μπολώνια, κάνοντας λόγο για «υβριδικό πόλεμο» που επηρεάζει τις αντιλήψεις και τη συμπεριφορά των νέων
«Τα γεγονότα του Μιλάνου και άλλων περιοχών της Ιταλίας είναι βαθιά διαφορετικά απ΄όσα σημειώθηκαν σε προηγούμενες περιόδους, είναι αποτέλεσμα εκείνου που εγώ αποκαλώ υβριδικό πόλεμο και τον οποίο κάποιοι μεταφέρουν στις χώρες μας, προσφεύγοντας σε μη συμβατικά όπλα που ονομάζονται TikTok, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Youtube, χωρίς η Δύση να το καταλάβει και, με κάποιο τρόπο, να αντιδράσει», δήλωσε ο Κροζέτο.
«Αν τρεις στους δέκα νέους πήραν μέρος στις διαδηλώσεις αυτές, δεν μιλάμε για Ιταλούς δεύτερης γενιάς. Αν έξι στους δέκα νέους τα συμμερίζονται, είναι επειδή τα τελευταία χρόνια έλαβαν, κάπου, μια "αντιπαιδεία" -δεν εννοώ το σχολείο ή την οικογένεια- η οποία τους έδωσε αξίες, φιλοδοξίες, μια συνολική εικόνα του κόσμου και σημεία αναφοράς, τα οποία έρχονται σε αντίθεση με την κοινωνία στην οποία ζούμε και με τους δημοκρατικούς κανόνες», πρόσθεσε ο επικεφαλής του ιταλικού υπουργείου άμυνας.
Αύριο το απόγευμα, τέλος, το συνδικάτο CGIL (το μεγαλύτερο της χώρας, με πάνω από 4,5 εκατομμύρια μέλη) θα οργανώσει διαδήλωση στο κέντρο του Μιλάνου, με αίτημα να ξεπερασθούν οι ανισότητες και κύριο σύνθημα «το Μιλάνο απορρίπτει την βία».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.