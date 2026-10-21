Γερνά το εργατικό δυναμικό της γαλάζιας οικονομίας – Λιγοστεύουν οι νέοι στην αλιεία

Η μελέτη, με τίτλο «Revitalising Inclusive Blue Economies», δημοσιεύθηκε την Τρίτη. Εξετάζει μειονεκτούσες και υπό μετάβαση παράκτιες περιοχές, καθώς και εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ, αξιολογεί τη στήριξη που παρέχει η Πολιτική Συνοχής 2021-2027 στην αναζωογόνηση της γαλάζιας οικονομίας και διατυπώνει κατευθύνσεις για την περίοδο 2028-2034.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τέσσερις αλληλένδετες προκλήσεις επηρεάζουν ιδιαίτερα τις περιοχές αυτές: η κλιματική αλλαγή και η περιβαλλοντική υποβάθμιση, οι κοινωνικοοικονομικές πιέσεις, η απομακρυσμένη θέση και η νησιωτικότητα, καθώς και οι κίνδυνοι ασφάλειας που συνδέονται με γεωπολιτικές εντάσεις και την αυξανόμενη διασύνδεση θαλάσσιων, ενεργειακών και ψηφιακών υποδομών.

Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, οι παράκτιες πλημμύρες και η διάβρωση, η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και η απώλεια βιοποικιλότητας ενδέχεται να επηρεάσουν υποδομές, οικισμούς και οικονομικές δραστηριότητες που εξαρτώνται από τα παράκτια οικοσυστήματα. Παράλληλα, η εξάρτηση ορισμένων παράκτιων οικονομιών από εποχικές δραστηριότητες, η γήρανση και η μείωση του πληθυσμού, οι πιέσεις στη στέγαση και η άνιση πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες περιορίζουν την ανθεκτικότητα των τοπικών αγορών εργασίας και τη δυνατότητα οικονομικής διαφοροποίησης.

Στις παράκτιες περιοχές της ΕΕ ζουν περίπου 95 εκατομμύρια άνθρωποι. Εκεί αναπτύσσονται δραστηριότητες που εκτείνονται από την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και τον τουρισμό έως τις θαλάσσιες μεταφορές και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η απομακρυσμένη θέση και η νησιωτικότητα μπορούν να αυξήσουν το κόστος μεταφορών και εφοδιαστικής, καθώς ορισμένες περιοχές εξαρτώνται από περιορισμένο αριθμό αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων. Αυτό μπορεί επίσης να περιορίσει την πρόσβαση σε αγορές και υπηρεσίες και να δυσχεράνει τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε δίκτυα καινοτομίας και νέες αλυσίδες αξίας της γαλάζιας οικονομίας.

Σε αναδυόμενους κλάδους, όπως η θαλάσσια ανανεώσιμη ενέργεια, η θαλάσσια βιοτεχνολογία, η ρομποτική και οι ψηφιακές θαλάσσιες υπηρεσίες, η έλλειψη εξειδικευμένων τεχνικών, επιστημονικών, ψηφιακών και «πράσινων» δεξιοτήτων μπορεί να δυσχεράνει την κάλυψη θέσεων εργασίας. Το πρόβλημα είναι εντονότερο στις μικρότερες και πιο απομακρυσμένες αγορές εργασίας.

Η γήρανση του εργατικού δυναμικού καταγράφεται ιδιαίτερα στην αλιεία. Στοιχεία που παραθέτει η μελέτη δείχνουν ότι η απασχόληση στον τομέα της αλιείας στην ΕΕ μειώθηκε κατά 15% μεταξύ 2017 και 2023, ενώ η πλήρης απασχόληση μειώθηκε κατά 25%. Την ίδια περίοδο, το ποσοστό των αλιέων κάτω των 40 ετών υποχώρησε από 31% σε 26%.

Εμπόδια υπάρχουν και στη μετάβαση καινοτόμων επιχειρήσεων από την έρευνα και την επίδειξη στην εμπορική εφαρμογή και την επέκταση. Το υψηλό αρχικό κόστος, η τεχνολογική και κανονιστική αβεβαιότητα και η περιορισμένη πρόσβαση σε κατάλληλη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση μπορούν να καθυστερήσουν την εμπορική αξιοποίηση νέων λύσεων.

Η μελέτη επισημαίνει ακόμη έμφυλες ανισότητες στους περισσότερους κλάδους της γαλάζιας οικονομίας. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν περίπου το 29% του εργατικού δυναμικού και παραμένουν λιγότερο παρούσες σε επιχειρησιακούς, τεχνικούς και διευθυντικούς ρόλους.

Για την περίοδο 2028-2034, προτείνεται, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στους αναδυόμενους κλάδους, η ένταξη των «γαλάζιων» δεξιοτήτων και του ωκεάνιου γραμματισμού στις προτεραιότητες της Πολιτικής Συνοχής και η αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τους Ωκεανούς ως στρατηγικού σημείου αναφοράς.

Άλλες προτάσεις περιλαμβάνουν την ενίσχυση των περιφερειακών οικοσυστημάτων καινοτομίας, περισσότερη στήριξη σε γυναίκες και νέους, καλύτερη συλλογή δεδομένων, στενότερο συντονισμό μεταξύ διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης και προσαρμογή των παρεμβάσεων στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε παράκτιας, νησιωτικής ή εξόχως απόκεντρης περιοχής.

Πηγή: ΚΥΠΕ