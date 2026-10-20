Χατζηπαντέλα: Δημοσιονομική πειθαρχία και επαρκείς πόροι στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2027

Η ψηφοφορία για τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναμένεται να διεξαχθεί την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Ο κ. Χατζηπαντέλα είναι εισηγητής για τα λοιπά τμήματα του προϋπολογισμού, ενώ εισηγητής για το τμήμα που αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο Λετονός ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Νιλς Ουσάκοφς.

Στην αρχική του παρέμβαση, ο κ. Χατζηπαντέλα σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός του 2027 καταρτίζεται σε ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία. Πρόκειται για τον τελευταίο ετήσιο προϋπολογισμό του ισχύοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, ενώ οι πιέσεις στις ευρωπαϊκές δαπάνες αυξάνονται διαρκώς.

Αναφερόμενος στον Τομέα 7, που καλύπτει τις δαπάνες της ευρωπαϊκής δημόσιας διοίκησης και των θεσμικών οργάνων, τόνισε ότι πρέπει να διασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι για την αποτελεσματική και ανεξάρτητη λειτουργία τους.

«Η δημοσιονομική πειθαρχία είναι αδιαπραγμάτευτη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι αναμένουν υπεύθυνη διαχείριση του δημόσιου χρήματος, αποφυγή περιττών δαπανών και διαρκή αναζήτηση εξοικονομήσεων.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η προσπάθεια για μεγαλύτερη αποδοτικότητα δεν πρέπει να οδηγεί σε περικοπές που προκαλούν λειτουργικά προβλήματα ή αυξάνουν το κόστος στο μέλλον. Όπως εξήγησε, η προσέγγιση που ακολουθήθηκε βασίστηκε σε συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες λειτουργικές ανάγκες και όχι στην αποκατάσταση όλων ανεξαιρέτως των περικοπών που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής έδωσε έμφαση και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ιδίως της τεχνητής νοημοσύνης, για τον εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής διοίκησης και την καλύτερη διαχείριση των πόρων. Τόνισε ότι η χρήση της πρέπει να γίνεται υπεύθυνα και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές, σημειώνοντας ότι η ΕΕ δεν μπορεί να επιδιώκει τεχνολογική κυριαρχία χωρίς να εφαρμόζει τους κανόνες που η ίδια έχει θεσπίσει.

Ως ιδιαίτερη προτεραιότητα ανέδειξε την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών θεσμών, ώστε να διασφαλίζονται τόσο η απρόσκοπτη λειτουργία τους όσο και η προστασία του προσωπικού τους.

Προτεραιότητα στη δημόσια υγεία και τις σπάνιες ασθένειες

Σε ξεχωριστή παρέμβασή του, ως εισηγητής για τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας (SANT) επί του προϋπολογισμού του 2027, ο κ. Χατζηπαντέλα υπογράμμισε ότι η δημόσια υγεία πρέπει να αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις σπάνιες ασθένειες και πρότεινε τη δημιουργία ευρωπαϊκού οργανισμού για τον συντονισμό της έρευνας, της έγκαιρης διάγνωσης και της θεραπείας, με στόχο την ισότιμη πρόσβαση των ασθενών στην περίθαλψη. Τόνισε επίσης την ανάγκη συνεχούς υποστήριξης των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, από την παιδική ηλικία έως την ενηλικίωση, μέσω κατάλληλων δομών φροντίδας.

Ζήτησε ακόμη επαρκή χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, ώστε να ενισχυθούν οι δυνατότητες ιατρικών εκκενώσεων και περίθαλψης θυμάτων πολέμου.

Κάλεσμα για υπερψήφιση των τροπολογιών

Στην καταληκτική του παρέμβαση για τον προϋπολογισμό, ο κ. Χατζηπαντέλα ανέφερε ότι οι προτεινόμενες τροπολογίες και το συνοδευτικό ψήφισμα αποτυπώνουν μια ισορροπημένη προσέγγιση, η οποία συνδυάζει τη στήριξη των ουσιαστικών αναγκών των θεσμών με τη δημοσιονομική πειθαρχία.

Είπε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρειάζεται συνεκτική και αξιόπιστη κοινή θέση ενόψει των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο και κάλεσε τους ευρωβουλευτές να αποφύγουν πρόσθετες τροπολογίες που θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε. Κάλεσε την Ολομέλεια να υπερψηφίσει τις τροπολογίες για τα λοιπά τμήματα του προϋπολογισμού και να στηρίξει το σχετικό ψήφισμα.

Ο έτερος εισηγητής, Νιλς Ουσάκοφς, ευχαρίστησε τους σκιώδεις εισηγητές και τον κ. Χατζηπαντέλα για τη συνεργασία. Σημείωσε ότι, παρά τις διαφορές, κατέστη δυνατό να διαμορφωθεί κοινή θέση.

Πρόσθεσε ότι στόχος είναι να διατηρηθεί η ενότητα που επιτεύχθηκε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών και να εξασφαλιστεί ισχυρή διαπραγματευτική εντολή για την ολοκλήρωση του τελευταίου προϋπολογισμού του ισχύοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ