Γαλλία: Στρατός στους δρόμους και ενδεχόμενη απαγόρευση διαδηλώσεων μετά τα εκτεταμένα επεισόδια

Σύμφωνα με όσα δήλωσε την Τρίτη στη γαλλική Εθνοσυνέλευση ο Υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, στον νέο επιχειρησιακό σχεδιασμό θα συμμετάσχουν στρατιωτικές δυνάμεις της επιχείρησης Sentinelle, οι οποίες θα αναλάβουν κυρίως καθήκοντα φύλαξης συγκεκριμένων εγκαταστάσεων και σημείων.

Στόχος είναι να αποδεσμευτούν αστυνομικοί και χωροφύλακες από τις αποστολές στατικής φύλαξης, ώστε να ενισχυθεί η παρουσία τους στους δρόμους και να μπορούν να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα σε ενδεχόμενα επεισόδια.

Η απόφαση έρχεται μετά την παραδοχή της γαλλικής κυβέρνησης ότι ο σχεδιασμός των δυνάμεων ασφαλείας κατά τις προηγούμενες κινητοποιήσεις παρουσίασε σημαντικές αδυναμίες, με αποτέλεσμα να μην αποτραπούν τα εκτεταμένα επεισόδια.

Επίλεκτες μονάδες, ελικόπτερα και τεθωρακισμένα

Ο Λοράν Νουνιές ανακοίνωσε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις θα ενισχυθούν με ειδικές μονάδες επέμβασης, μεταξύ των οποίων η BRI, η GIGN και η RAID.

Παράλληλα, στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται η αξιοποίηση ελικοπτέρων, τεθωρακισμένων οχημάτων Centaure και οχημάτων εκτόξευσης νερού, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση πιθανών επεισοδίων.

Όπως εξήγησε, ορισμένα από τα συγκεκριμένα μέσα είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί κατά τις κινητοποιήσεις της 17ης Οκτωβρίου, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας.

Η νέα προσέγγιση θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην κινητικότητα και την ταχύτητα αντίδρασης των αστυνομικών δυνάμεων, προκειμένου να αντιμετωπίζονται ομάδες που μετακινούνται γρήγορα και δρουν σε διαφορετικά σημεία.

Λεκορνί: Μαζική κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων

Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, προανήγγειλε μαζική κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων για τις νέες διαδηλώσεις, αναγνωρίζοντας ότι ο προηγούμενος επιχειρησιακός σχεδιασμός δεν ήταν επαρκής.

Μιλώντας ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης, παραδέχθηκε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας κατά τις κινητοποιήσεις της 17ης Οκτωβρίου ήταν υπερβολικά στατικές και δεν διέθεταν την απαιτούμενη ευελιξία.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι πίσω από μέρος των βίαιων επεισοδίων βρίσκονταν ομάδες της άκρας Αριστεράς, κάνοντας λόγο για οργανωμένο σχέδιο εξέγερσης σε ορισμένες περιοχές.

Ο Γάλλος Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ανεχθεί ενέργειες βίαιων ομάδων που στρέφονται εναντίον κρατικών θεσμών, αναφερόμενος ιδιαίτερα στο Μέγαρο των Ηλυσίων και στο Ματινιόν, όπου στεγάζονται η Προεδρία και η Πρωθυπουργία της Γαλλίας.

Στο τραπέζι η απαγόρευση συγκεντρώσεων

Την ίδια ώρα, η γαλλική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης διαδηλώσεων που θεωρείται ότι ενδέχεται να προκαλέσουν διατάραξη της δημόσιας τάξης.

Ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι τα μέτρα θα μπορούσαν να αφορούν τόσο συγκεντρώσεις που δεν έχουν δηλωθεί επισήμως όσο και κινητοποιήσεις που έχουν γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες αρχές, εφόσον οι διοργανωτές τους δεν παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις για την αποτροπή επεισοδίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της γαλλικής εφημερίδας Le Journal du Dimanche, ο Λοράν Νουνιές απέστειλε στις 19 Οκτωβρίου οδηγίες προς τους νομάρχες, ζητώντας να αξιοποιήσουν τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία δυνατότητες απαγόρευσης συγκεντρώσεων που ενδέχεται να απειλήσουν τη δημόσια τάξη.

Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με βάση τις συνθήκες κάθε περιοχής, ενώ οι τοπικές αρχές καλούνται να ενισχύσουν την προετοιμασία τους και να λάβουν πρόσθετα μέτρα προστασίας δημόσιων κτιρίων και εμπορικών περιοχών.