Αρκτική: Με μόλις 10 παγοθραυστικά η ΕΕ σχεδιάζει την ενίσχυση της παρουσίας της

Απαντώντας σε ερώτηση για το πότε θα μπορούσε η ΕΕ να προχωρήσει στην απόκτηση νέων παγοθραυστικών, η Κάλας είπε ότι πρώτο βήμα είναι να χαρτογραφηθούν οι ανάγκες και τα διαθέσιμα πλοία. Στη συνέχεια, θα εξεταστούν επιλογές κοινής προμήθειας και επιμερισμού των δυνατοτήτων μεταξύ των κρατών μελών. Όπως εξήγησε, τα παγοθραυστικά είναι μέσα διπλής χρήσης, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για την ασφάλεια, την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, την έρευνα και την εξυπηρέτηση εμπορικών διαδρομών.

Η Κάλας επισήμανε ότι η Ευρώπη διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και παραγωγική ικανότητα. Η Φινλανδία κατασκευάζει παγοθραυστικά που αγοράζουν διεθνείς εταίροι, ενώ σχετικές δυνατότητες διαθέτει και η Γερμανία. Η Επιτροπή, ωστόσο, δεν προσδιόρισε ούτε πόσα νέα πλοία θα χρειαστούν ούτε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την προμήθειά τους.

Ερωτηθείς ποιο απτό αποτέλεσμα μπορεί να πετύχει η ΕΕ μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ο Σικέλα είπε ότι δεν είναι ακόμη δυνατό να αναληφθούν δεσμεύσεις για μελλοντική χρηματοδότηση, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για τον επόμενο πολυετή δημοσιονομικό προϋπολογισμό. Η Κάλας ανέφερε ως μέτρο που θα μπορούσε να προχωρήσει ταχύτερα την αναβάθμιση των ευρωπαϊκών δορυφόρων, ώστε να ενισχυθεί η κάλυψη της Αρκτικής. Ο Σικέλα σημείωσε ότι ορισμένες δράσεις θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν από υφιστάμενα προγράμματα, ενώ άλλες θα εξαρτηθούν από τις μελλοντικές χρηματοδοτικές δυνατότητες. Η στρατηγική αναμένεται να παρουσιαστεί στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε ενδιαφερόμενους φορείς από τα κράτη μέλη και τις τρίτες χώρες-εταίρους.

Στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται η δημιουργία κόμβου για την προστασία των υποθαλάσσιων καλωδίων, η ανάπτυξη δικτύου θαλάσσιας ασφάλειας και η ενίσχυση της επιτήρησης. Στόχος είναι να εντοπίζονται ύποπτες δραστηριότητες και να προστατεύονται κρίσιμες υποδομές.

Σε ερώτηση για το πώς θα αντιμετωπιστούν πιθανές απειλές πέρα από την παρακολούθηση, ο Σικέλα ανέφερε ότι η ΕΕ συνομιλεί και με το Ηνωμένο Βασίλειο για την περιοχή. Τόνισε την ανάγκη συντονισμού και καλύτερης αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων. Διευκρίνισε ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία δεν αποσκοπεί στην αντικατάσταση του ρόλου του ΝΑΤΟ στην άμυνα και την αποτροπή, αλλά στην ενίσχυση της προστασίας των πολιτικών υποδομών.

Αναφερόμενος στη συνεργασία με τις ΗΠΑ, παρά τις διαφωνίες για την κλιματική αλλαγή, ο Επίτροπος δήλωσε ότι η ΕΕ παραμένει ανοικτή σε όλες τις χώρες που συμμερίζονται τις αξίες της και σέβονται το διεθνές δίκαιο. Η Κάλας είπε ότι η συνεργασία με την Ουάσιγκτον παραμένει δυνατή, εφόσον υπάρχει σχετική βούληση.

Παράλληλα, η Κάλας επανέλαβε τη θέση της ΕΕ ότι το πετρέλαιο, ο άνθρακας και το φυσικό αέριο της Αρκτικής πρέπει να παραμείνουν στο έδαφος. Επικαλέστηκε τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού και τη δέσμευση για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, απαντώντας σε ερώτηση για τα σχέδια της Νορβηγίας να διερευνήσει νέες δυνατότητες εξόρυξης υδρογονανθράκων στην περιοχή.

Πηγή: ΚΥΠΕ