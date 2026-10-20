ΟΗΕ: Καταδίκη της βίας στις διαδηλώσεις σε ευρωπαϊκές χώρες

«Οι μαζικές διαδηλώσεις στην Αλβανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Πορτογαλία προκαλούν ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καταδικάζω κάθε πράξη βίας και καλώ όλες τις πλευρές να κατευνάσουν τις εντάσεις και να αποτρέψουν νέες βίαιες ενέργειες», δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής, Φόλκερ Τουρκ, σε δελτίο Τύπου.

Ο Τουρκ πρόσθεσε ότι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να διαδηλώνουν ειρηνικά και να ακούγεται η φωνή τους, ενώ τα κράτη οφείλουν να διευκολύνουν την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Εξέφρασε, παράλληλα, τη λύπη του για τους βανδαλισμούς και για την «υπέρμετρη», σε ορισμένες περιπτώσεις, αντίδραση των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

«Καταδικάζω τις ενέργειες όσων εκμεταλλεύονται τις διαδηλώσεις για να διαπράξουν πράξεις βίας και να προκαλέσουν ζημιές σε δημόσια και ιδιωτική περιουσία. Τα πρόσωπα αυτά πρέπει να λογοδοτούν ατομικά για τις πράξεις τους», ανέφερε, χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένα περιστατικά ή χώρες.

Ο Ύπατος Αρμοστής εξέφρασε επίσης ανησυχία για αναφορές περί άσκοπης και υπέρμετρης χρήσης βίας κατά διαδηλωτών, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι. «Τα κράτη πρέπει να διασφαλίζουν ότι κάθε επέμβαση των δυνάμεων επιβολής του νόμου είναι νόμιμη, αναγκαία και αναλογική», σημείωσε, χωρίς και πάλι να αναφερθεί σε συγκεκριμένα περιστατικά.

Ζήτησε ακόμη οι καταγγελίες για παράνομη χρήση βίας να διερευνώνται άμεσα, αποτελεσματικά και ανεξάρτητα.

Αναγνωρίζοντας τα μέτρα που έλαβαν οι αρχές για τη διερεύνηση των περιστατικών και την αποκλιμάκωση της έντασης, ο Τουρκ κάλεσε τα κράτη να ξεκινήσουν διάλογο με τους διαδηλωτές, ιδίως τους νέους, και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των εύλογων και θεμελιωδών ανησυχιών τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ