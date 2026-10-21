Στο στόχαστρο της Κομισιόν το Booking.com - Έρευνα για καταλύματα «μαϊμού» και απάτες στις κρατήσεις

«Οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να μπορούν να κλείνουν τις διακοπές τους χωρίς να φοβούνται ότι θα πέσουν θύματα απάτης. Βάσει της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες οι πλατφόρμες έχουν σαφείς ευθύνες για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η κορυφαία πλατφόρμα κρατήσεων στην Ευρώπη παίρνει στα σοβαρά αυτές τις ευθύνες», δήλωσε η Χένα Βίρκουνεν, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε επίσης τρεις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων συνολικού ύψους €20,5 εκατ. στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», με στόχο τη στήριξη της επαγγελματικής δημοσιογραφίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης, την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους και την προώθηση του γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας.

Η πρώτη πρόσκληση, ύψους €14 εκατ., αφορά συμπράξεις δημοσιογραφίας και περιλαμβάνει δύο θεματικές ενότητες. Η ενότητα «πλουραλισμός» απευθύνεται σε οργανισμούς που μπορούν να συστήσουν και να διανείμουν κονδύλια σε φορείς ειδησεογραφικών μέσων σε τομείς ιδιαίτερης σημασίας για τη δημοκρατία, όπως τα τοπικά μέσα και τα μέσα που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Η ενότητα «συνεργασίες» αφορά διασυνοριακές προτάσεις συνεργασίας μεταξύ οργανισμών ειδησεογραφικών μέσων, με επίκεντρο καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και δημοσιογραφικά έργα σε όλη την Ευρώπη.

Επιπλέον, €3,5 εκατ. θα διατεθούν για διασυνοριακά έργα γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας. Στόχος είναι να βελτιωθούν οι δεξιότητες των πολιτών, ώστε να μπορούν να κινούνται με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση στο περιβάλλον της πληροφόρησης, ενισχύοντας παράλληλα την ανθεκτικότητα της κοινωνίας απέναντι στην παραπληροφόρηση και στη χειραγώγηση πληροφοριών και στις παρεμβάσεις από το εξωτερικό (FIMI).

Μια ακόμη πρόσκληση, ύψους €3 εκατ., θα στηρίξει ανεξάρτητο πανευρωπαϊκό μηχανισμό ταχείας αντίδρασης για την παρακολούθηση παραβιάσεων της ελευθερίας του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ και στις υποψήφιες χώρες. Η παρακολούθηση αναμένεται να βελτιώσει τη συλλογή δεδομένων και την κατανόηση των απειλών κατά της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και της ασφάλειας των δημοσιογράφων, καθώς και να συμβάλει στην κατάρτιση των ετήσιων εκθέσεων για το κράτος δικαίου.

Η Ευρωπαϊκή Ασπίδα Δημοκρατίας παρέχει ενισχυμένη χρηματοδοτική στήριξη στην ανεξάρτητη και τοπική δημοσιογραφία, μέσω του προγράμματος για την ανθεκτικότητα των μέσων ενημέρωσης. Η στήριξη καλύπτει το κενό ανάμεσα στην υφιστάμενη βοήθεια προς τα μέσα ενημέρωσης και στα χρηματοδοτικά προγράμματα που προτείνονται στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Επιτροπή έχει προτείνει αύξηση της χρηματοδότησης για τον τομέα των ειδησεογραφικών μέσων στο πλαίσιο του προγράμματος AgoraEU.

Οι τρεις προσκλήσεις θα ανοίξουν στις 22 Οκτωβρίου και εντάσσονται στην ευρύτερη στήριξη της ΕΕ στον τομέα των ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ανακοινώσεις, η Επιτροπή παρέπεμψε στα σχετικά δελτία Τύπου.

Πηγή: ΚΥΠΕ