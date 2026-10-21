Βραβείο Daphne Caruana Galizia 2026 σε έρευνα για τη συμφωνία Ιταλίας–Αλβανίας

Το βραβείο κέρδισαν ο Ιταλός δημοσιογράφος Τζάκομο Τζαντονίνι και η Ολλανδή δημοσιογράφος Μάιτε Φερμέιλεν για έρευνα που δημοσιεύτηκε στην ολλανδική ενημερωτική πλατφόρμα De Correspondent. Η έρευνα εξετάζει τη συμφωνία βάσει της οποίας η Ιταλία δημιούργησε στην Αλβανία εγκαταστάσεις κράτησης μεταναστών και εξέτασης αιτήσεων ασύλου.

«Εννέα χρόνια αφού η Daphne Caruana Galizia δολοφονήθηκε βάναυσα επειδή αποκάλυψε περιστατικά διαφθοράς, η αποφασιστικότητά μας για την απόδοση δικαιοσύνης παραμένει ισχυρότερη από ποτέ», δήλωσε η κ. Μέτσολα.

«Εκείνοι που ήθελαν να τη φιμώσουν απέτυχαν», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το θάρρος της εξακολουθεί να εμπνέει και ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να στηρίζει τους δημοσιογράφους.

Οι δύο δημοσιογράφοι εργάστηκαν επί 18 μήνες, διερευνώντας τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη χρηματοδότηση της συμφωνίας και τις επιπτώσεις της στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου.

Στο πλαίσιο της έρευνας υπέβαλαν περισσότερα από 30 αιτήματα πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα και πήραν συνεντεύξεις από κρατούμενους, εργαζομένους, δικηγόρους και κυβερνητικούς αξιωματούχους. Όπως ανέφεραν, αντιμετώπισαν σημαντικά εμπόδια στην πρόσβαση σε πληροφορίες, καθώς δεν τους επετράπη η είσοδος στις εγκαταστάσεις.

Ανεξάρτητη κριτική επιτροπή επέλεξε την έρευνα ανάμεσα σε δέκα φιναλίστ, οι οποίοι είχαν προκριθεί από συνολικά 344 υποψηφιότητες. Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 20.000 ευρώ.

Σεμινάριο για την ελευθερία του Τύπου

Νωρίτερα, σε σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ελευθερία του Τύπου, η Αντιπρόεδρος του ΕΚ Πίνα Πιτσιέρνο τόνισε ότι η προστασία της ερευνητικής δημοσιογραφίας αποτελεί ευθύνη των ευρωπαϊκών θεσμών.

«Όταν ένας δημοσιογράφος απειλείται, εκφοβίζεται ή δολοφονείται εξαιτίας της δουλειάς του, δεν δέχεται επίθεση μόνο η δική του ελευθερία. Δέχεται επίθεση η ίδια η δημοκρατία», ανέφερε.

Κατά την έναρξη του σεμιναρίου, ο Διευθυντής Μέσων Ενημέρωσης της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Χεσούς Καρμόνα, επικαλέστηκε τον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα για το 2026, σημειώνοντας ότι η ελευθερία του Τύπου βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 25 ετών.

Η Βέρα Πολιτκόφσκαγια, κόρη της Ρωσίδας ερευνήτριας δημοσιογράφου Άννας Πολιτκόφσκαγια, η οποία δολοφονήθηκε το 2006, μίλησε για το έργο της μητέρας της και επισήμανε ότι οι αποκαλύψεις και οι προειδοποιήσεις της έχουν αντέξει στον χρόνο.

Το Βραβείο Daphne Caruana Galizia απονέμεται κάθε χρόνο στη μνήμη της Μαλτέζας ερευνήτριας δημοσιογράφου, η οποία δολοφονήθηκε τον Οκτώβριο του 2017. Με το βραβείο τιμώνται δημοσιογραφικά έργα που προάγουν τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ