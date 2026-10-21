Η ευρωπαϊκή Πράξη για την Τεχνητή Νοημοσύνη αναμένεται να εφαρμοστεί πλήρως στις 2 Αυγούστου 2028, οπότε θα τεθούν σε ισχύ όλοι οι κανόνες για τα συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου. Αυτό αναφέρει ενημερωτικό σημείωμα της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS), το οποίο δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.
Σε πλήρη εφαρμογή η Πράξη της ΕΕ για την ΤΝ από τις 2 Αυγούστου 2028
Τότε αναμένεται να τεθούν σε ισχύ όλοι οι κανόνες για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Σύμφωνα με την EPRS, η Πράξη ρυθμίζει τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης με βάση τους κινδύνους που ενέχουν, ενώ για τα μοντέλα ΤΝ γενικού σκοπού λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητές τους. Ο Κανονισμός δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2024, τροποποιήθηκε το 2026 και εφαρμόζεται ήδη εν μέρει.
Καθυστερήσεις στα εναρμονισμένα πρότυπα
Το σημείωμα επισημαίνει την καθυστέρηση στην ανάπτυξη εναρμονισμένων προτύπων για τα συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου. Η Κομισιόν είχε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης και την Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης να καταρτίσουν τα σχετικά πρότυπα, με αρχική προθεσμία τον Απρίλιο του 2025. Η προθεσμία δεν τηρήθηκε και μετατέθηκε για τον Αύγουστο του ίδιου έτους, αλλά ούτε τότε ολοκληρώθηκε η διαδικασία.
Η EPRS αναφέρει ότι οι καθυστερήσεις ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους μετατέθηκαν ορισμένες προθεσμίες εφαρμογής των κανόνων για τα συστήματα υψηλού κινδύνου. Τον Οκτώβριο δημοσιεύθηκε ένα εναρμονισμένο πρότυπο για συστήματα διαχείρισης ποιότητας σε οργανισμούς που παρέχουν συστήματα ΤΝ, ενώ τα υπόλοιπα εξακολουθούσαν να βρίσκονται υπό ανάπτυξη.
Η Πράξη για την ΤΝ προβλέπει δύο βασικούς τρόπους με τους οποίους ένα σύστημα μπορεί να καταταχθεί ως υψηλού κινδύνου.
Ο πρώτος αφορά συστήματα ΤΝ που χρησιμοποιούνται ως εξαρτήματα ασφαλείας προϊόντων ή αποτελούν τα ίδια προϊόντα τα οποία υπόκεινται σε αξιολόγηση συμμόρφωσης από τρίτο μέρος, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την ασφάλεια προϊόντων.
Ο δεύτερος τρόπος βασίζεται στη χρήση του συστήματος. Συστήματα που χρησιμοποιούνται σε τομείς του Παραρτήματος III, όπως η βιομετρική ταυτοποίηση, οι κρίσιμες υποδομές, η επιβολή του νόμου και η μετανάστευση, μπορούν να χαρακτηριστούν υψηλού κινδύνου.
Η EPRS διευκρινίζει ότι, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ορισμένα συστήματα αυτών των κατηγοριών μπορεί να μην θεωρηθούν υψηλού κινδύνου. Σε αυτή την περίπτωση, ο πάροχος πρέπει να τεκμηριώσει την αξιολόγησή του πριν διαθέσει το σύστημα στην αγορά ή το θέσει σε λειτουργία και να μπορεί να την προσκομίσει στις αρμόδιες αρχές.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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