Ομόφωνη δήλωση των «27» της ΕΕ κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου: «Είναι άκυρο και παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών»

Η δήλωση, που εκδόθηκε το βράδυ της Τετάρτης, έγινε μία ημέρα μετά την κύρωση, στις 20 Οκτωβρίου, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης του «Μνημονίου Συνεννόησης για την οριοθέτηση των θαλάσσιων δικαιοδοσιών στη Μεσόγειο Θάλασσα», το οποίο υπέγραψαν η Τουρκία και η Λιβύη.

«Η θέση της ΕΕ σχετικά με το μνημόνιο είναι σταθερή και σαφής», αναφέρεται στη δήλωση. Όπως επισημαίνεται, το μνημόνιο παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν συνάδει με το Δίκαιο της Θάλασσας. Η θέση αυτή είχε διατυπωθεί στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2019 και επαναλήφθηκε τον Ιούνιο του 2025.

«Το μνημόνιο είναι άκυρο και ανυπόστατο και δεν μπορεί να παράγει έννομες συνέπειες για τρίτα κράτη», προστίθεται.

Η ΕΕ υπενθυμίζει ότι έχει «στρατηγικό συμφέρον για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο» και καλεί όλες τις χώρες να σέβονται τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των κρατών μελών, σύμφωνα με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Πηγή: ΚΥΠΕ