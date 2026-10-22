Τρεις νεκροί και χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα από καταιγίδα στη Γαλλία

Η εφημερίδα La Provence, επικαλούμενη τοπικούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι δύο γυναίκες, ηλικίας 86 και 26 ετών, εντοπίστηκαν πνιγμένες σε κελάρι στο Λανσόν-Προβάνς. Ένας 75χρονος έχασε τη ζωή του στην κοινότητα Σεν-Μιτρ-λε-Ρεμπάρ.

Περίπου 250 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε καταφύγια στις πόλεις Αρλ και Σεν-Μαρτέν-ντε-Κρω.

Overnight storms have caused widespread flooding across southern France. More than 200 millimetres of rain fell on parts of the Bouches-du-Rhône and Gard, and Salon-de-Provence had its wettest day since records began in 1938. Towns from Lunel to Martigues are flooded, motorways and trams have been shut, and rescuers have worked through the night. 📍 Aimargues https://t.co/nMU3mtHpwD — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 20, 2026

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η καταιγίδα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς και στην ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες.

Τις προηγούμενες ημέρες, η καταιγίδα Άνταμ είχε προκαλέσει τον θάνατο πέντε ανθρώπων στην ανατολική Ισπανία.

Πηγή: ΚΥΠΕ