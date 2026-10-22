Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς καταιγίδα προκάλεσε πλημμύρες στον νομό Μπους-ντυ-Ρον, στη νότια Γαλλία. Τοπικές αρχές έκαναν τον απολογισμό χθες Τετάρτη.
Τρεις νεκροί και χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα από καταιγίδα στη Γαλλία
Φωτογραφία Αρχείου
Πλημμύρες στον νομό Μπους-ντυ-Ρον προκάλεσαν θανάτους και σημαντικές ζημιές, ενώ περίπου 250 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε καταφύγια.
Η εφημερίδα La Provence, επικαλούμενη τοπικούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι δύο γυναίκες, ηλικίας 86 και 26 ετών, εντοπίστηκαν πνιγμένες σε κελάρι στο Λανσόν-Προβάνς. Ένας 75χρονος έχασε τη ζωή του στην κοινότητα Σεν-Μιτρ-λε-Ρεμπάρ.
Περίπου 250 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε καταφύγια στις πόλεις Αρλ και Σεν-Μαρτέν-ντε-Κρω.
Overnight storms have caused widespread flooding across southern France. More than 200 millimetres of rain fell on parts of the Bouches-du-Rhône and Gard, and Salon-de-Provence had its wettest day since records began in 1938. Towns from Lunel to Martigues are flooded, motorways and trams have been shut, and rescuers have worked through the night. 📍 Aimargues https://t.co/nMU3mtHpwD— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 20, 2026
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η καταιγίδα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς και στην ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες.
Τις προηγούμενες ημέρες, η καταιγίδα Άνταμ είχε προκαλέσει τον θάνατο πέντε ανθρώπων στην ανατολική Ισπανία.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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