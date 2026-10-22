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Ευρώπη

Τρεις νεκροί και χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα από καταιγίδα στη Γαλλία

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Πλημμύρες στον νομό Μπους-ντυ-Ρον προκάλεσαν θανάτους και σημαντικές ζημιές, ενώ περίπου 250 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε καταφύγια.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς καταιγίδα προκάλεσε πλημμύρες στον νομό Μπους-ντυ-Ρον, στη νότια Γαλλία. Τοπικές αρχές έκαναν τον απολογισμό χθες Τετάρτη.

Η εφημερίδα La Provence, επικαλούμενη τοπικούς αξιωματούχους, αναφέρει ότι δύο γυναίκες, ηλικίας 86 και 26 ετών, εντοπίστηκαν πνιγμένες σε κελάρι στο Λανσόν-Προβάνς. Ένας 75χρονος έχασε τη ζωή του στην κοινότητα Σεν-Μιτρ-λε-Ρεμπάρ.

Περίπου 250 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε καταφύγια στις πόλεις Αρλ και Σεν-Μαρτέν-ντε-Κρω.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η καταιγίδα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς και στην ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες.

Τις προηγούμενες ημέρες, η καταιγίδα Άνταμ είχε προκαλέσει τον θάνατο πέντε ανθρώπων στην ανατολική Ισπανία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

#ΓΑΛΛΙΑ #καταιγίδα #ΝΕΚΡΟΙ

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