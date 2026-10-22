«Οπλίζονται» οι καταστηματάρχες στο Παρίσι υπό τον φόβο νέων λεηλασιών – Δεκαπλασιάστηκαν οι πωλήσεις όπλων

Το απόθεμά του από εκτοξευτές σφαιρών από καουτσούκ, που μπορούν να αγοράσουν ενήλικες χωρίς άδεια, έχει ήδη εξαντληθεί. Ορισμένοι πελάτες του «βρέθηκαν παγιδευμένοι στα καταστήματά τους με πλιατσικολόγους», αναφέρει, καθώς είχαν γύρω τους όπλα και κυνηγετικά γιλέκα.

Σε άλλο κατάστημα οπλισμού στην πρωτεύουσα, ο Μικέλ —το όνομα είναι αλλαγμένο— αγόρασε σπρέι πιπεριού. «Είναι για την περίπτωση που πλιατσικολόγοι εισβάλουν στο κατάστημα», λέει ο ιδιοκτήτης καταστήματος οπτικών κοντά στον σταθμό Γκαρ ντε λ'Εστ. Όπως εξηγεί, το σπρέι προσφέρει «κάποια μορφή άμυνας» και «χρησιμεύει για καθησυχασμό» σε περίπτωση βανδαλισμού.

Στη λεωφόρο Μαζέντα, που συνδέει τον σταθμό Γκαρ ντε λ'Εστ με την Πλατεία Δημοκρατίας και έγινε σκηνικό βίας το περασμένο Σάββατο, εργαζόμενοι προστατεύουν τις βιτρίνες με πάνελ από κόντρα πλακέ.

Τα αυτοσχέδια προστατευτικά έχουν γίνει και σημείο στήριξης για τους εμπόρους. Αφίσες καλούν τους κατοίκους να συμμετάσχουν σε ομάδα WhatsApp της γειτονιάς, κυρίως για να «αποτρέψουν διαρρήξεις». Άλλες τους προσκαλούν να συνεισφέρουν σε έρανο για τον «Αλί Χοσεϊν και τον κατεστραμμένο εξοπλισμό», μετά τη λεηλασία του καταστήματός του.

Ένα μεσιτικό γραφείο σχολίασε ειρωνικά: «Λίγο λιγότερη διαφάνεια στη βιτρίνα, αλλά πάντα μέγιστη διαφάνεια στις συναλλαγές μας. Είμαστε ανοιχτοί και διατηρούμε το ηθικό μας ψηλά!»

Στα πεζοδρόμια παραμένουν διάσπαρτα σπασμένα τζάμια και άδεια φιαλίδια με διάλυμα για το ξέπλυμα των ματιών μετά τη χρήση δακρυγόνων, ανάμεσα σε πεσμένα φύλλα των αρχών του φθινοπώρου.

Υπομονή ή φυγή από την πρωτεύουσα

Ενώ ορισμένοι καταστηματάρχες αποκτούν όπλα, άλλοι οπλίζονται με υπομονή. «Το περασμένο Σάββατο ήταν μια φρίκη. Φοβήθηκα για τη ζωή μου», λέει ο κομμωτής Ζοσέ Γκετς. «Αλλά δεν θέλω να πιστέψω ούτε λεπτό ότι θα συμβεί το ίδιο και το Σάββατο», προσθέτει, εκτιμώντας ότι το κράτος «έλαβε υπόψη τι συνέβη».

Η γυάλινη πόρτα του κομμωτηρίου του, που έσπασαν οι ταραξίες, έχει καλυφθεί με σανίδες, αφήνοντας κενά για να περνά αέρας.

Ο Εμανουέλ Ρενάλ, 60 ετών, ιδιοκτήτης καταστήματος με χρώματα οικοδομών κοντά στον σταθμό Γκαρ ντε λ'Εστ, παραμένει ψυχικά τραυματισμένος από τη βία του Σαββατοκύριακου. Από τη Δευτέρα κοιμάται στο κατάστημά του, το οποίο είναι πλέον μισοάδειο.

«Το επόμενο Σάββατο, αμφιβάλλω αν θα είμαστε ανοιχτά», λέει. «Ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί οι πλιατσικολόγοι ήρθαν να κλέψουν χρώματα και εργαλεία».

Σύμφωνα με την αστυνομία του Παρισιού, 450 επιχειρήσεις υπέστησαν ζημιές και 228 λεηλατήθηκαν στην πρωτεύουσα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Το γραφείο του δημάρχου καλεί τους κατοίκους να επιδείξουν «εξαιρετική προσοχή» το Σάββατο και τους συνιστά να μαζέψουν τα ποδήλατά τους, καθώς και ό,τι έχουν στις αυλές τους και τα έπιπλα εξωτερικού χώρου.

«Ανησυχούμε για το τι πρόκειται να συμβεί και η ανακοίνωση της κυβέρνησης δεν είναι καθησυχαστική», λέει ο Πιερ-Εμανουέλ Ντουπρά, συνταξιούχος και πρόεδρος συλλόγου κατοίκων και καταστηματαρχών στην περιοχή Λεζ Αλ, στο κέντρο της πόλης.

«Το περασμένο Σάββατο μείναμε παγιδευμένοι μέσα για δώδεκα ώρες λόγω των δακρυγόνων», λέει. Παραμένει, ωστόσο, αισιόδοξος: «Στοιχηματίζω ότι θα είναι λιγότερη, ακόμα κι αν υπάρξει ευκαιριακή παραβατικότητα».

Η Λοράνς, 82 ετών, που ζει στην καρδιά της γειτονιάς, προτιμά να μην ρισκάρει. Βαθιά επηρεασμένη από τις πρόσφατες ταραχές, αποφάσισε να φύγει για ένα Σαββατοκύριακο. «Το να κοιμηθείς έξω από το Παρίσι και να κάνεις μια βόλτα στο δάσος μου ακούγεται καλό», λέει.

Πηγή: ΚΥΠΕ