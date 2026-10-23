Τρόμος κοντά στο Παρίσι: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες από πυροβολισμούς στα προάστια του Παρισιού – Συνελήφθη ο δράστης, ανέλαβε η Αντιτρομοκρατική

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο αστυνομικές πηγές και το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή των Υβελίν, στα δυτικά προάστια της γαλλικής πρωτεύουσας.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για τουλάχιστον δύο σοβαρά τραυματίες, ωστόσο νεότερος απολογισμός που αποδίδεται σε αστυνομική πηγή ανεβάζει τον αριθμό των θυμάτων σε έναν νεκρό και τρεις τραυματίες.

Πυροβολούσε από το αυτοκίνητό του

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ο φερόμενος ως δράστης είναι άνδρας ηλικίας 38 ετών, ο οποίος άνοιξε πυρ εναντίον ανθρώπων που βρίσκονταν στον δρόμο.

Η επίθεση φέρεται να ξεκίνησε γύρω στις 10:30 το πρωί στις περιοχές Τραπ και Λα Βεριέρ, νοτιοδυτικά του Παρισιού.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ύποπτος κινούνταν με αυτοκίνητο και πυροβολούσε προς περαστικούς, προτού συνεχίσει την πορεία του προς άλλη περιοχή.

Ο δήμαρχος της Τραπ, Αλί Ραμπέ, επιβεβαίωσε ότι άνδρας πυροβόλησε από το όχημά του εναντίον διαφόρων προσώπων στις δύο περιοχές, ενώ αναφέρθηκε και στον θάνατο ενός ανθρώπου.

Συνελήφθη ο ύποπτος

Οι γαλλικές αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό του υπόπτου, ο οποίος τελικά συνελήφθη στην περιοχή Κουανιέρ, επίσης στο διαμέρισμα των Υβελίν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του συλληφθέντος ή για τη σχέση του με τα θύματα.

Παραμένει επίσης άγνωστο εάν οι άνθρωποι που δέχθηκαν τα πυρά είχαν επιλεγεί ως συγκεκριμένοι στόχοι ή εάν πρόκειται για επίθεση εναντίον τυχαίων περαστικών.

Τα κίνητρα του δράστη δεν έχουν διευκρινιστεί και οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες της αιματηρής επίθεσης.

Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις γαλλικές αρχές να αναμένεται να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση των τραυματιών και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.