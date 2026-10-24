Ξεκίνησαν οι νέες κινητοποιήσεις στη Γαλλία το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για αστυνομική επέμβαση στη Λυών. Σύμφωνα με ανάρτηση του λογαριασμού Conflict Monitor στην πλατφόρμα X, αστυνομικοί επιχειρούν να διαλύσουν συγκεντρωμένους διαδηλωτές στην πόλη. Η πληροφορία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα. Την ίδια ώρα, έως και 120.000 διαδηλωτές αναμένονται να συμμετάσχουν στη σημερινή κινητοποίηση στο Παρίσι, στο πλαίσιο του νέου κύματος διαμαρτυριών που πραγματοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα, μία εβδομάδα μετά τα εκτεταμένα επεισόδια, τις λεηλασίες και τις συγκρούσεις με την αστυνομία.
Γαλλία: Ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις, αστυνομική επέμβαση στη Λυών - Έως 120.000 αναμένονται στο Παρίσι (βίντεο)
Οι κινητοποιήσεις έχουν ήδη αρχίσει στη Γαλλία, με αναφορές για προσπάθεια της αστυνομίας να διαλύσει συγκέντρωση διαδηλωτών στη Λυών. Έως 120.000 άνθρωποι αναμένονται στο Παρίσι, ενώ δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή των συνδικάτων κατά της αλλαγής της διαδρομής της πορείας.
Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Monde, οι υπηρεσίες πληροφοριών της αστυνομίας εκτιμούν ότι στη σημερινή κινητοποίηση στο Παρίσι ενδέχεται να συμμετάσχουν από 60.000 έως 120.000 άνθρωποι. Σε εθνικό επίπεδο, έχουν προγραμματιστεί εκατοντάδες συγκεντρώσεις, με τη συμμετοχή συνδικάτων, φοιτητών, μαθητών και του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων».
Το δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή
Νέα εξέλιξη σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν το Διοικητικό Δικαστήριο του Παρισιού απέρριψε την προσφυγή των διοργανωτών κατά της απόφασης της αστυνομίας να τροποποιήσει τη διαδρομή της πορείας.
🇨🇵Protests have started again in France. Police are trying to disperse the demonstrators gathered in Lyon. #France #Paris https://t.co/OP2a2amShW— Conflict Monitor (@ConflictM0nitor) October 24, 2026
Η αρχική συμφωνία μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων και της αστυνομίας προέβλεπε συγκέντρωση στην πλατεία της Βαστίλης και πορεία προς την πλατεία Nation. Ωστόσο, την Παρασκευή, η Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού ανακοίνωσε ότι η συγκεκριμένη διαδρομή απαγορεύεται για λόγους δημόσιας ασφάλειας, προτείνοντας εναλλακτική πορεία από την Πύλη της Ιταλίας έως την Πύλη της Βενσέν, στα όρια της πρωτεύουσας.
🚨🇫🇷 PAU : Les manifestants sont dispersés par les forces de l’ordre à l’aide de grenades. https://t.co/ZtMcM2YocD— Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) October 24, 2026
Όπως μεταδίδει η Le Monde, μετά την απόφαση του δικαστηρίου, η εναλλακτική διαδρομή παραμένει η μόνη εγκεκριμένη, με τη διαδήλωση να επιτρέπεται από τη 1 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα, τοπική ώρα.
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι η αλλαγή επιβλήθηκε την τελευταία στιγμή, παρά την προηγούμενη συμφωνία τους με τις αρχές. Εκπρόσωποι της CGT υποστηρίζουν ότι η νέα διαδρομή είναι δυσκολότερο να περιφρουρηθεί και δημιουργεί σύγχυση στους διαδηλωτές.
Ο Τόμας Βασέρν, στέλεχος της CGT, δήλωσε στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM-TV ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις πραγματοποιούν διαβουλεύσεις για να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν μετά τη δικαστική απόφαση.
Αντιδράσεις για τους περιορισμούς στις διαδηλώσεις
Η αντιπαράθεση έχει λάβει και πολιτικές διαστάσεις, με κόμματα της γαλλικής Αριστεράς να επικρίνουν τους περιορισμούς στις συγκεντρώσεις.
Σύμφωνα με το Le Parisien, επτά κόμματα της Αριστεράς, μεταξύ των οποίων οι Σοσιαλιστές, η Ανυπότακτη Γαλλία, οι Οικολόγοι και το Κομμουνιστικό Κόμμα, είχαν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των δηλώσεων του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για περιορισμό των διαδηλώσεων που δεν διοργανώνονται από συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Tensions are escalating in Lyon, France, as police and protesters clash in the streets. Authorities face a challenging situation as unrest unfolds. Further developments are awaited. 🇫🇷 #France #Lyon #BreakingNews #FranceNews #Protests https://t.co/DjS8gLbygM— Gianl1974 (@Gianl1974) October 24, 2026
Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε τις σχετικές προσφυγές το βράδυ της Παρασκευής, κρίνοντας ότι οι δηλώσεις του Γάλλου προέδρου δεν συνιστούν από μόνες τους δεσμευτική απόφαση γενικής απαγόρευσης των συγκεντρώσεων. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι αρμόδιοι νομάρχες οφείλουν να αξιολογούν ξεχωριστά τους κινδύνους για τη δημόσια τάξη πριν αποφασίσουν την απαγόρευση μιας διαδήλωσης.
70.000 αστυνομικοί σε επιφυλακή
Η γαλλική κυβέρνηση έχει αναπτύξει περίπου 70.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμό αυξημένο κατά 10.000 σε σχέση με το προηγούμενο Σάββατο.
« Une manœuvre de police est en cours pour vider la place de la bastille de tout piéton. Quittez les lieux ». 12h13 https://t.co/TynSAwkfpT— Laurent Valdiguié (@Valdiguie) October 24, 2026
Σύμφωνα με το Reuters, το σχέδιο ασφαλείας περιλαμβάνει ειδικές αστυνομικές μονάδες, τεθωρακισμένα οχήματα, ελικόπτερα και υδροφόρες, με στόχο την αποτροπή νέων επεισοδίων.
🇫🇷 Armoured vehicles now line the streets of Marseille ahead of expected “cost of living” and student protests. This follows days of curfews that finally ended the latest wave of riots, during which around 1,500 businesses were looted or damaged across France’s major cities. Will France finally adopt common-sense policing and migration policies before the next round of chaos? #France #Marseille #FranceProtests #Unrest #Riots #PublicOrder #Security #FranceUnrest #Policing #Migration— Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) October 24, 2026
Οι αρχές επιχειρούν να αποφύγουν την επανάληψη των γεγονότων της 17ης Οκτωβρίου, όταν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περισσότεροι από 550.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων σημειώθηκαν εκτεταμένες καταστροφές, με τις αρχές να αναφέρουν ότι περισσότερα από 3.000 καταστήματα υπέστησαν ζημιές ή λεηλατήθηκαν.
🚨 PARIS: Police flood Place de la Bastille, where protests were banned last night. Protesters were ordered out and pushed toward Place d'Italie, the only authorized site. This follows the violent riots of October 17. More to come. Follow us on X. https://t.co/sl4j6vsskq— Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 24, 2026
Οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν από διαμαρτυρίες μαθητών για τα προβλήματα στην εκπαίδευση, εξελίχθηκαν σε ευρύτερο κίνημα κοινωνικής δυσαρέσκειας, με αιτήματα που αφορούν την ακρίβεια, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις κοινωνικές ανισότητες.
🇫🇷 Orleans, France is taking no chances. Kids under 15 are facing a two-night curfew, bridges are being blocked, shops secured, and streets cleared in preparation for protests against the right wing National Rally congress. That's a whole lot of security for a political gathering. Writer: Lynn https://t.co/TdQOK21gPv— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 24, 2026
Στο Παρίσι, αρκετά καταστήματα έχουν λάβει πρόσθετα μέτρα προστασίας, ενώ μεγάλοι πολιτιστικοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων το Λούβρο και το Μουσείο Ορσέ, ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω των κινητοποιήσεων.
🇫🇷🚨Breaking: Hours before the new protests, many opticians, clothing stores, and banks are barricading themselves, as here in the 9th arrondissement of #Paris , #France https://t.co/777GXEKL9G— World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 23, 2026
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.