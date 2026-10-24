Γαλλία: Ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις, αστυνομική επέμβαση στη Λυών - Έως 120.000 αναμένονται στο Παρίσι (βίντεο)

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Monde, οι υπηρεσίες πληροφοριών της αστυνομίας εκτιμούν ότι στη σημερινή κινητοποίηση στο Παρίσι ενδέχεται να συμμετάσχουν από 60.000 έως 120.000 άνθρωποι. Σε εθνικό επίπεδο, έχουν προγραμματιστεί εκατοντάδες συγκεντρώσεις, με τη συμμετοχή συνδικάτων, φοιτητών, μαθητών και του κινήματος των «Κίτρινων Γιλέκων».

Το δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή

Νέα εξέλιξη σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, όταν το Διοικητικό Δικαστήριο του Παρισιού απέρριψε την προσφυγή των διοργανωτών κατά της απόφασης της αστυνομίας να τροποποιήσει τη διαδρομή της πορείας.

🇨🇵Protests have started again in France. Police are trying to disperse the demonstrators gathered in Lyon. #France #Paris https://t.co/OP2a2amShW — Conflict Monitor (@ConflictM0nitor) October 24, 2026

Η αρχική συμφωνία μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων και της αστυνομίας προέβλεπε συγκέντρωση στην πλατεία της Βαστίλης και πορεία προς την πλατεία Nation. Ωστόσο, την Παρασκευή, η Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού ανακοίνωσε ότι η συγκεκριμένη διαδρομή απαγορεύεται για λόγους δημόσιας ασφάλειας, προτείνοντας εναλλακτική πορεία από την Πύλη της Ιταλίας έως την Πύλη της Βενσέν, στα όρια της πρωτεύουσας.

🚨🇫🇷 PAU : Les manifestants sont dispersés par les forces de l’ordre à l’aide de grenades. https://t.co/ZtMcM2YocD — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) October 24, 2026

Όπως μεταδίδει η Le Monde, μετά την απόφαση του δικαστηρίου, η εναλλακτική διαδρομή παραμένει η μόνη εγκεκριμένη, με τη διαδήλωση να επιτρέπεται από τη 1 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα, τοπική ώρα.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις καταγγέλλουν ότι η αλλαγή επιβλήθηκε την τελευταία στιγμή, παρά την προηγούμενη συμφωνία τους με τις αρχές. Εκπρόσωποι της CGT υποστηρίζουν ότι η νέα διαδρομή είναι δυσκολότερο να περιφρουρηθεί και δημιουργεί σύγχυση στους διαδηλωτές.

Ο Τόμας Βασέρν, στέλεχος της CGT, δήλωσε στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFM-TV ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις πραγματοποιούν διαβουλεύσεις για να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν μετά τη δικαστική απόφαση.

Αντιδράσεις για τους περιορισμούς στις διαδηλώσεις

Η αντιπαράθεση έχει λάβει και πολιτικές διαστάσεις, με κόμματα της γαλλικής Αριστεράς να επικρίνουν τους περιορισμούς στις συγκεντρώσεις.

Σύμφωνα με το Le Parisien, επτά κόμματα της Αριστεράς, μεταξύ των οποίων οι Σοσιαλιστές, η Ανυπότακτη Γαλλία, οι Οικολόγοι και το Κομμουνιστικό Κόμμα, είχαν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των δηλώσεων του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για περιορισμό των διαδηλώσεων που δεν διοργανώνονται από συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Tensions are escalating in Lyon, France, as police and protesters clash in the streets. Authorities face a challenging situation as unrest unfolds. Further developments are awaited. 🇫🇷 #France #Lyon #BreakingNews #FranceNews #Protests https://t.co/DjS8gLbygM — Gianl1974 (@Gianl1974) October 24, 2026

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε τις σχετικές προσφυγές το βράδυ της Παρασκευής, κρίνοντας ότι οι δηλώσεις του Γάλλου προέδρου δεν συνιστούν από μόνες τους δεσμευτική απόφαση γενικής απαγόρευσης των συγκεντρώσεων. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι οι αρμόδιοι νομάρχες οφείλουν να αξιολογούν ξεχωριστά τους κινδύνους για τη δημόσια τάξη πριν αποφασίσουν την απαγόρευση μιας διαδήλωσης.

70.000 αστυνομικοί σε επιφυλακή

Η γαλλική κυβέρνηση έχει αναπτύξει περίπου 70.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες σε ολόκληρη τη χώρα, αριθμό αυξημένο κατά 10.000 σε σχέση με το προηγούμενο Σάββατο.

« Une manœuvre de police est en cours pour vider la place de la bastille de tout piéton. Quittez les lieux ». 12h13 https://t.co/TynSAwkfpT — Laurent Valdiguié (@Valdiguie) October 24, 2026

Σύμφωνα με το Reuters, το σχέδιο ασφαλείας περιλαμβάνει ειδικές αστυνομικές μονάδες, τεθωρακισμένα οχήματα, ελικόπτερα και υδροφόρες, με στόχο την αποτροπή νέων επεισοδίων.

🇫🇷 Armoured vehicles now line the streets of Marseille ahead of expected “cost of living” and student protests. This follows days of curfews that finally ended the latest wave of riots, during which around 1,500 businesses were looted or damaged across France’s major cities.⁠ Will France finally adopt common-sense policing and migration policies before the next round of chaos? #France #Marseille #FranceProtests #Unrest #Riots #PublicOrder #Security #FranceUnrest #Policing #Migration — Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) October 24, 2026

Οι αρχές επιχειρούν να αποφύγουν την επανάληψη των γεγονότων της 17ης Οκτωβρίου, όταν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περισσότεροι από 550.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων σημειώθηκαν εκτεταμένες καταστροφές, με τις αρχές να αναφέρουν ότι περισσότερα από 3.000 καταστήματα υπέστησαν ζημιές ή λεηλατήθηκαν.

🚨 PARIS: Police flood Place de la Bastille, where protests were banned last night. Protesters were ordered out and pushed toward Place d'Italie, the only authorized site. This follows the violent riots of October 17. More to come. Follow us on X. https://t.co/sl4j6vsskq — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 24, 2026

Οι κινητοποιήσεις, που ξεκίνησαν από διαμαρτυρίες μαθητών για τα προβλήματα στην εκπαίδευση, εξελίχθηκαν σε ευρύτερο κίνημα κοινωνικής δυσαρέσκειας, με αιτήματα που αφορούν την ακρίβεια, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις κοινωνικές ανισότητες.

🇫🇷 Orleans, France is taking no chances. Kids under 15 are facing a two-night curfew, bridges are being blocked, shops secured, and streets cleared in preparation for protests against the right wing National Rally congress. That's a whole lot of security for a political gathering. Writer: Lynn https://t.co/TdQOK21gPv — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 24, 2026

Στο Παρίσι, αρκετά καταστήματα έχουν λάβει πρόσθετα μέτρα προστασίας, ενώ μεγάλοι πολιτιστικοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων το Λούβρο και το Μουσείο Ορσέ, ανέστειλαν τη λειτουργία τους λόγω των κινητοποιήσεων.