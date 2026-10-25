Ο Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης νέος πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

Η έρευνα του κ. Κωνσταντινίδη εστιάζει στο διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στα δικαιώματα των μειονοτήτων, τα κοινωνικά δικαιώματα και τη σύνδεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την ποινική δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, συνέταξε την Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και σήμερα υποστηρίζει την εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Είναι μέλος της Διευθύνουσας Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στους τομείς της Βιοϊατρικής και της Υγείας (CDBIO), της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου, καθώς και της Επιτροπής Σύνταξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις Πολιτικές για τα Ναρκωτικά (DH-PDA).

«Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα να αναλαμβάνω την προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του FRA σε μια περίοδο κατά την οποία τα θεμελιώδη δικαιώματα δέχονται αυξανόμενες πιέσεις», δήλωσε ο κ. Κωνσταντινίδης.

Όπως ανέφερε, η «μοναδική προστιθέμενη αξία» του FRA βρίσκεται στον συνδυασμό αξιόπιστων και συγκρίσιμων στοιχείων και εμπειρογνωμοσύνης με τη στενή συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Αυτός ο συνδυασμός, σημείωσε, συμβάλλει στην αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιοποίηση, τις ανισότητες, την ασφάλεια και τη μετανάστευση.

Πρόσθεσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο «διαδραματίζει ζωτικό ρόλο» στον καθορισμό της στρατηγικής κατεύθυνσης του Οργανισμού, στη στήριξη της αποτελεσματικής διακυβέρνησής του και στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας του.

«Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τη Διευθύντρια και το προσωπικό του Οργανισμού, τους εταίρους του και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα θα παραμείνουν στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων στην ΕΕ», ανέφερε.

Ο FRA ευχαρίστησε τον απερχόμενο πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, Τζιμ Κλάρκεν από την Ιρλανδία, «για την ηγεσία και τη δέσμευσή του κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του».

Η Διευθύντρια του FRA, Σίρπα Ράουτιο, εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τον κ. Κλάρκεν για την αφοσίωση και τη στήριξή του, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Καλωσόρισε επίσης τον κ. Κωνσταντινίδη και δήλωσε ότι προσβλέπει ιδιαίτερα στη συνεργασία μαζί του.

«Σε αυτό το περιβάλλον των συσσωρευόμενων γεωπολιτικών προκλήσεων, των απειλών κατά των καθιερωμένων κανόνων και των αυξανόμενων ανισοτήτων, απαιτείται μια σαφής, κατηγορηματική και ενιαία φωνή από τον FRA, το προσωπικό, τη διοίκηση και το Διοικητικό του Συμβούλιο, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα θα παραμείνουν ακρογωνιαίος λίθος της χάραξης πολιτικής και της νομοθέτησης στην ΕΕ», ανέφερε η κ. Ράουτιο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εποπτεύει τη λειτουργία του FRA, καθορίζει τις στρατηγικές προτεραιότητες του Οργανισμού και εγκρίνει τον προϋπολογισμό του. Αποτελείται από εκπροσώπους των 27 κρατών μελών της ΕΕ, κρατών με καθεστώς παρατηρητή, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα μέλη εκλέγουν μεταξύ τους πρόεδρο και αντιπρόεδρο κάθε δυόμισι χρόνια.

Η σημερινή αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Άστριντ Κίελντγκααρντ-Πέντερσεν από τη Δανία, εξελέγη στις 19 Μαΐου 2026.