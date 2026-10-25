Στο 41% ανήλθε η συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές στη Σερβία μέχρι τη 1 το μεσημέρι της Κυριακής, σύμφωνα με τα στοιχεία για τους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους.
Σερβία: Στο 41% η συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές μέχρι τη 1 μ.μ.
Η συμμετοχή είναι αυξημένη κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τις εκλογές του 2023, σύμφωνα με τη ΜΚΟ CRTA.
Το ποσοστό είναι κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από εκείνο που είχε καταγραφεί στις εκλογές του 2023, αναφέρει η ΜΚΟ CRTA, η οποία έχει παρατηρητές σε όλα τα εκλογικά τμήματα. Από νωρίς το πρωί σχηματίζονται ουρές έξω από εκλογικά τμήματα.
Η οργάνωση καταγγέλλει παρατυπίες στο 16% των εκλογικών τμημάτων, κυρίως περιστατικά εξαγοράς ψήφων. Παρατηρητές του ΟΑΣΕ ανέφεραν ότι δεν εφαρμόστηκαν πλήρως όλες οι συστάσεις που είχαν γίνει προς την Κυβέρνηση για τη διαδικασία της ψηφοφορίας.
Οι κάλπες θα κλείσουν στις 20:00 τοπική ώρα, ενώ τα πρώτα ενδεικτικά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν μετά τις 22:00.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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