Σερβία: Στο 41% η συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές μέχρι τη 1 μ.μ.

Το ποσοστό είναι κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από εκείνο που είχε καταγραφεί στις εκλογές του 2023, αναφέρει η ΜΚΟ CRTA, η οποία έχει παρατηρητές σε όλα τα εκλογικά τμήματα. Από νωρίς το πρωί σχηματίζονται ουρές έξω από εκλογικά τμήματα.

Η οργάνωση καταγγέλλει παρατυπίες στο 16% των εκλογικών τμημάτων, κυρίως περιστατικά εξαγοράς ψήφων. Παρατηρητές του ΟΑΣΕ ανέφεραν ότι δεν εφαρμόστηκαν πλήρως όλες οι συστάσεις που είχαν γίνει προς την Κυβέρνηση για τη διαδικασία της ψηφοφορίας.

Οι κάλπες θα κλείσουν στις 20:00 τοπική ώρα, ενώ τα πρώτα ενδεικτικά αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν μετά τις 22:00.

Πηγή: ΚΥΠΕ