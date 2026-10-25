Χάος στις πτήσεις του Άμστερνταμ λόγω κακοκαιρίας - Ακυρώσεις και καθυστερήσεις

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) καταμέτρησε 90 ακυρώσεις πτήσεων στις σημερινές αναχωρήσεις, σύμφωνα με τον ιστότοπο του αεροδρομίου. Οι περισσότερες αφορούσαν προορισμούς σε ευρωπαϊκές πόλεις, μεταξύ των οποίων το Παρίσι, η Ρώμη και το Δουβλίνο.

Παράλληλα, δεκάδες πτήσεις που επρόκειτο να προσγειωθούν στο Schiphol ακυρώθηκαν ή σημείωσαν καθυστερήσεις.

«Εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, αναμένεται να απογειωθούν και να προσγειωθούν λιγότερες πτήσεις σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου», ανέφερε το αεροδρόμιο.

Το Schiphol δεν προσδιόρισε τον ακριβή αριθμό των πτήσεων που θα επηρεαστούν και δεν είχε απαντήσει μέχρι στιγμής σε αίτημα του AFP για περισσότερες πληροφορίες.

Πηγή: ΚΥΠΕ