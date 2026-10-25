Δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα στο αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ, έναν από τους σημαντικότερους αεροπορικούς κόμβους της Ευρώπης, εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που συνοδεύουν την καταιγίδα Boelo.
Χάος στις πτήσεις του Άμστερνταμ λόγω κακοκαιρίας - Ακυρώσεις και καθυστερήσεις
Το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ ακύρωσε δεκάδες πτήσεις λόγω των ανέμων που συνοδεύουν την καταιγίδα Boelo. Το AFP καταμέτρησε 90 ακυρώσεις στις αναχωρήσεις.
Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) καταμέτρησε 90 ακυρώσεις πτήσεων στις σημερινές αναχωρήσεις, σύμφωνα με τον ιστότοπο του αεροδρομίου. Οι περισσότερες αφορούσαν προορισμούς σε ευρωπαϊκές πόλεις, μεταξύ των οποίων το Παρίσι, η Ρώμη και το Δουβλίνο.
Παράλληλα, δεκάδες πτήσεις που επρόκειτο να προσγειωθούν στο Schiphol ακυρώθηκαν ή σημείωσαν καθυστερήσεις.
«Εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, αναμένεται να απογειωθούν και να προσγειωθούν λιγότερες πτήσεις σήμερα, Κυριακή 25 Οκτωβρίου», ανέφερε το αεροδρόμιο.
Το Schiphol δεν προσδιόρισε τον ακριβή αριθμό των πτήσεων που θα επηρεαστούν και δεν είχε απαντήσει μέχρι στιγμής σε αίτημα του AFP για περισσότερες πληροφορίες.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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