Κρεμλίνο: Η Ευρώπη πρέπει να συμμετάσχει στις συνομιλίες για την Ουκρανία - Έτοιμη η Ρωσία για νέο γύρο διαπραγματεύσεων

Οι ΗΠΑ δεν έχουν καταφέρει να ασκήσουν πίεση στο Κίεβο για να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία, ανέφερε ο Ουσακόφ σε συνέντευξη στον ανταποκριτή της κρατικής τηλεόρασης Πάβελ Ζαρούμπιν.

«Προηγουμένως, φαινόταν πως μετά το Άνκορατζ η αμερικανική διοίκηση ενδεχομένως θα μπορούσε να υπαγορεύσει κάτι και να αναγκάσει το Κίεβο να συμμορφωθεί. Όμως, μέχρι στιγμής, στην πραγματικότητα αυτό δεν λειτούργησε», είπε, αναφερόμενος στη συνάντηση που είχαν το 2025 στο Άνκορατζ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Αυτό διότι δεν επαρκεί να μιλάμε μονάχα στο Κίεβο, πρέπει να μιλάμε με όλη την Ευρώπη, που στηρίζει πλήρως το Κίεβο».

Όπως μεταδίδει το Reuters, αφού αρχικά άφησε στον Τραμπ την πρωτοβουλία για την προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας με στόχο τον τερματισμό του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία, η ΕΕ προχώρησε σε προσεκτικές προσεγγίσεις προς τη Ρωσία. Οι ηγέτες της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας δήλωσαν ότι θα στήριζαν πρόταση για συνομιλίες μεταξύ του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Πούτιν, με στόχο τη διασφάλιση εκεχειρίας, και ότι η Ευρώπη θα διαδραμάτιζε ρόλο.

Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι θα ήταν ανοικτή στον διάλογο, χωρίς όμως τελεσίγραφα.

Σήμερα, ο Ουσακόφ δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να επαναλάβει τις τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία και τις ΗΠΑ μετά την Ημέρα Εθνικής Ενότητας της Ρωσίας, στις 4 Νοεμβρίου. Επανέλαβε αναφορές του Κρεμλίνου αυτή την εβδομάδα σχετικά με την προθυμία του Πούτιν να επαναληφθούν οι συνομιλίες με την Ουκρανία, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ακόμη και τον επόμενο μήνα.

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Παρασκευή ότι οι εκπρόσωποι της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις συμφώνησαν να συναντηθούν σε τεχνικό επίπεδο κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου, στο Άμπου Ντάμπι. Πρόσθεσε ότι ελπίζει να ακολουθήσει συνάντηση των ηγετών τους.

Ο Ουσακόφ αναφέρθηκε επίσης στο ενδεχόμενο συνάντησης του Πούτιν με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι προετοιμασίες έχουν ήδη αρχίσει. Η προτεινόμενη συνάντηση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC), η οποία θα διεξαχθεί στην Κίνα στις 18 και 19 Νοεμβρίου.

Ο Ουσακόφ δήλωσε ότι δεν έχει συμφωνηθεί ξεχωριστή συνάντηση του Πούτιν με τον Τραμπ στη Σεντζέν.

Πηγή: ΚΥΠΕ