Γερμανία: Η καταιγίδα Austen άφησε 10.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα - Επηρεάστηκε νοσοκομείο

Εκπρόσωπος της εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας Badenova ανέφερε σε δελτίο Τύπου ότι σφοδρή καταιγίδα το πρωί προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές στο ανατολικό τμήμα του Φράιμπουργκ και στους γειτονικούς δήμους.

Οι ριπές ανέμου ξερίζωσαν δέντρα, τα οποία προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές του δικτύου σε διάφορες περιοχές. Μια μεταλλική στέγη που αποκολλήθηκε από την καταιγίδα κατέληξε επίσης σε ηλεκτρική εγκατάσταση ανατολικά της πόλης, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας δεν λειτουργούσε εν μέρει, σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου του Φράιμπουργκ.

Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε γύρω στις 11:00 τοπική ώρα, δηλαδή στις 12:00 ώρα Κύπρου, καθώς η παροχή μεταφέρθηκε σταδιακά μέσω εναλλακτικών οδών από άλλη ηλεκτρική εγκατάσταση, η οποία δεν είχε πληγεί.

Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο ανακοίνωσε μέσω του λογαριασμού του στο Instagram ότι περιόρισε προσωρινά τις υπηρεσίες του στα επείγοντα, εξυπηρετώντας μόνο ασθενείς των οποίων η ζωή βρισκόταν σε κίνδυνο. Λίγο μετά τις 11:00 ενημέρωσε ότι η ηλεκτροδότηση είχε αποκατασταθεί και ότι η ομαλή λειτουργία του επανερχόταν σταδιακά.

Η Γερμανία πλήττεται από την Παρασκευή από την καταιγίδα Austen, η οποία στη χώρα ονομάζεται Luise. Χθες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν την κατάρρευση σκαλωσιών σε λαϊκή αγορά στα νοτιοδυτικά της χώρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά δύο άνθρωποι.

Η γερμανική μετεωρολογική υπηρεσία (DWD) αναμένει σήμερα ριπές ανέμου άνω των 100 χλμ./ώρα στις ακτές της Βόρειας Θάλασσας και σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Σε άλλες περιοχές προβλέπονται άνεμοι ταχύτητας έως 85 χλμ./ώρα.

Πριν φτάσει στο Βέλγιο και τη Γερμανία, η καταιγίδα Austen πέρασε από τη Γαλλία, όπου την Παρασκευή περισσότερα από 240.000 σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, και από την Αγγλία.

Πηγή: ΚΥΠΕ