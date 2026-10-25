Περίπου 10.000 νοικοκυριά στο Φράιμπουργκ ιμ Μπράισγκαου και σε γειτονικές κοινότητες έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σήμερα, όταν η καταιγίδα Austen προκάλεσε βλάβη στο δίκτυο. Η διακοπή επηρέασε προσωρινά και τη λειτουργία του πανεπιστημιακού νοσοκομείου της πόλης.
Γερμανία: Η καταιγίδα Austen άφησε 10.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα - Επηρεάστηκε νοσοκομείο
Η καταιγίδα Austen προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης στην πόλη και γειτονικές κοινότητες, ενώ επηρέασε προσωρινά και τη λειτουργία του πανεπιστημιακού νοσοκομείου.
Εκπρόσωπος της εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας Badenova ανέφερε σε δελτίο Τύπου ότι σφοδρή καταιγίδα το πρωί προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές στο ανατολικό τμήμα του Φράιμπουργκ και στους γειτονικούς δήμους.
Οι ριπές ανέμου ξερίζωσαν δέντρα, τα οποία προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές του δικτύου σε διάφορες περιοχές. Μια μεταλλική στέγη που αποκολλήθηκε από την καταιγίδα κατέληξε επίσης σε ηλεκτρική εγκατάσταση ανατολικά της πόλης, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.
Το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας δεν λειτουργούσε εν μέρει, σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου του Φράιμπουργκ.
Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε γύρω στις 11:00 τοπική ώρα, δηλαδή στις 12:00 ώρα Κύπρου, καθώς η παροχή μεταφέρθηκε σταδιακά μέσω εναλλακτικών οδών από άλλη ηλεκτρική εγκατάσταση, η οποία δεν είχε πληγεί.
Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο ανακοίνωσε μέσω του λογαριασμού του στο Instagram ότι περιόρισε προσωρινά τις υπηρεσίες του στα επείγοντα, εξυπηρετώντας μόνο ασθενείς των οποίων η ζωή βρισκόταν σε κίνδυνο. Λίγο μετά τις 11:00 ενημέρωσε ότι η ηλεκτροδότηση είχε αποκατασταθεί και ότι η ομαλή λειτουργία του επανερχόταν σταδιακά.
Η Γερμανία πλήττεται από την Παρασκευή από την καταιγίδα Austen, η οποία στη χώρα ονομάζεται Luise. Χθες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν την κατάρρευση σκαλωσιών σε λαϊκή αγορά στα νοτιοδυτικά της χώρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά δύο άνθρωποι.
Η γερμανική μετεωρολογική υπηρεσία (DWD) αναμένει σήμερα ριπές ανέμου άνω των 100 χλμ./ώρα στις ακτές της Βόρειας Θάλασσας και σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Σε άλλες περιοχές προβλέπονται άνεμοι ταχύτητας έως 85 χλμ./ώρα.
Πριν φτάσει στο Βέλγιο και τη Γερμανία, η καταιγίδα Austen πέρασε από τη Γαλλία, όπου την Παρασκευή περισσότερα από 240.000 σπίτια έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, και από την Αγγλία.
Πηγή: ΚΥΠΕ
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.