Σερβία: Στο 56,4% η συμμετοχή στις εκλογές - Επιθέσεις από κουκουλοφόρους και καταγγελίες για παρατυπίες

Η εκλογική διαδικασία συνοδεύεται, ωστόσο, από καταγγελίες για παρατυπίες. Οργανώσεις που παρακολουθούν τις εκλογές αναφέρουν περιστατικά που αφορούν κυρίως εξαγορά ψήφων, διπλούς καταλόγους εγγεγραμμένων και επιθέσεις σε ψηφοφόρους.

Σοβαρό επεισόδιο καταγράφηκε στην πόλη Πάντσεβο, έξω από εκλογικό τμήμα που στεγάζεται στη Γεωργική Σχολή. Ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε σε νεαρούς άνδρες που περίμεναν να ψηφίσουν. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τουλάχιστον έναν νεαρό με αιμόφυρτο πρόσωπο. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο για να διερευνήσει το περιστατικό, ενώ στους τραυματίες παρασχέθηκε ιατρική βοήθεια.

Στο διαδίκτυο κυκλοφόρησε επίσης βίντεο στο οποίο φαίνεται ομάδα εκατοντάδων νεαρών, ντυμένων στα μαύρα και με κουκούλες, να κινείται σε κεντρική λεωφόρο του Βελιγραδίου.

Έντονη ήταν και η παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας στους δρόμους της πρωτεύουσας. Το μεσημέρι της Κυριακής, στο κέντρο του Βελιγραδίου, θεάθηκαν πολλά οχήματα της αστυνομικής δύναμης καταστολής διαδηλώσεων. Νωρίτερα, στον αυτοκινητόδρομο Βελιγραδίου-Νις, καταγράφηκε φάλαγγα περίπου 20 βαρέων αστυνομικών οχημάτων με κατεύθυνση προς το Βελιγράδι.

Τα οχήματα που εμφανίστηκαν στους δρόμους του Βελιγραδίου είχαν χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά κατά τις καλοκαιρινές διαδηλώσεις του 2025 στο Νόβι Σαντ. Τότε, αστυνομικές δυνάμεις τα χρησιμοποίησαν για να απωθήσουν διαδηλωτές από λεωφόρους και κεντρικούς οδικούς άξονες.

Πηγή: ΚΥΠΕ