Κατάσταση ΕΕ, Γάζα, Ουκρανία και η παράνομη κράτηση Ε/κ στα κατεχόμενα στο Στρασβούργο

Την Τετάρτη, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα εκφωνήσει την ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης ενώπιον των Ευρωβουλευτών, οι οποίοι θα ψηφίσουν, μεταξύ άλλων, για θέματα όπως ο διακανονισμός τίτλων στην ΕΕ και η Συμφωνία Συνεργασίας ΕΕ-Ελβετίας.

Η Γάζα, το Ουκρανικό, το μεταναστευτικό, οι πυρκαγιές στη Νότια Ευρώπη, η στεγαστική κρίση, καθώς και η παράνομη κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα θα συζητηθούν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στραβούργο αυτή την εβδομάδα ενώ την τρίτη ημέρα της Ολομέλειας, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα εκφωνήσει την ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης.

Συγκεκριμένα το θέμα της παράνομης κράτησης των πέντε Ε/κ πολιτών στα κατεχόμενα, θα απασχολήσει την Ολομέλεια, την Τετάρτη, στο πλαίσιο συζήτησης ψηφισμάτων για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας και κράτους δικαίου, με την ψηφοφορία να έχει οριστεί για την Πέμπτη. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα όπως έχει διαμορφωθεί, την πρώτη ημέρα της Ολομέλειας, οι Ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και η δημιουργία μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Την ίδια ημέρα, θα συζητηθούν επίσης θέματα όπως οι απαιτήσεις κυκλικότητας για τον σχεδιασμό οχημάτων και τη διαχείριση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, καθώς και η διακυβέρνηση του Διαδικτύου.

Την Τρίτη, την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα απασχολήσει η δράση της ΕΕ για τη διασφάλιση εγγυήσεων ασφάλειας και δίκαιης ειρήνης για την Ουκρανία, η καταπολέμηση του λιμού στη Γάζα, η επείγουσα ανάγκη απελευθέρωσης των ομήρων και η μετάβαση σε μια λύση δύο κρατών. Επιπλέον, στην ημερήσια διάταξη θα βρεθούν οι καταστροφικές πυρκαγιές στη Νότια Ευρώπη και η τρέχουσα στεγαστική κρίση.

Την ίδια ημέρα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, Μάια Σάντου, θα απευθυνθεί στην Ολομέλεια.

Την ίδια ημέρα, θα πραγματοποιηθεί και η συζήτηση περιπτώσεων παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της παράνομης κράτησης των πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα.  

Οι Ευρωβουλευτές θα συζητήσουν επίσης για τη μετανάστευση και την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ. Το Συμβούλιο θα παρουσιάσει επίσης τη θέση του για το προσχέδιο του γενικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2026.

Την Πέμπτη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα απασχολήσει η παροχή επαρκών πολιτικών στέγασης και υγείας για την αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών, ενώ θα διενεργηθεί επίσης η ψηφοφορία για τα ψηφίσματα για τη Γάζα και την παράνομη κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

