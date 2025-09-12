Άμεση απελευθέρωση των πέντε Ε/Κ ζητά το Ευρωκοινοβούλιο

Με 597 ψήφους υπέρ και μόλις 5 αποχές, η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπερψήφισε χθες ψήφισμα με το οποίο καταδικάζει απερίφραστα την παράνομη κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων από το τουρκικό κατοχικό καθεστώς και ζητά την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή τους. Την ίδια ώρα, επαναλαμβάνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ηθικό και νομικό καθήκον να υποστηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία και τους πολίτες της, οι οποίοι είναι επίσης πολίτες της ΕΕ.

Σύμφωνα με το κοινό ψήφισμα, που κατέθεσαν πέντε πολιτικές ομάδες (ΕΛΚ, Σοσιαλδημοκράτες, Συντηρητικοί και Μεταρρυθμιστές, Φιλελεύθεροι και αριστερά), τονίζει πως οι πέντε πολίτες της ΕΕ κατηγορήθηκαν παράνομα από τα στρατιωτικά όργανα της κατοχής, χωρίς να παρουσιάζονται αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία. Οι διαδικασίες ενώπιον ενός μη αναγνωρισμένου «στρατιωτικού δικαστηρίου» έχουν οδηγήσει σε επανειλημμένες παρατάσεις της κράτησης, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως απροκάλυπτη παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους.

Το ψήφισμα καταδικάζει με σκληρή γλώσσα τη στάση της Τουρκίας, η οποία, 51 χρόνια μετά την εισβολή του 1974, εξακολουθεί να κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου. Όπως σημειώνεται, η συνεχιζόμενη κατοχή παραμένει κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, εμπόδιο στην ειρήνη και στη σταθερότητα της περιοχής αλλά και βαρίδι στις σχέσεις ΕΕ–Τουρκίας.

Προτρέπει παράλληλα την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης τιμωρητικών μέτρων, για να εξασφαλίσουν την απελευθέρωσή τους.

Το ψήφισμα αναφέρεται επίσης και στην επιδείνωση της υγείας των κρατουμένων, προτρέποντας την Τουρκία «να παράσχει στους κρατούμενους πρόσβαση σε άμεση ιατρική περίθαλψη». Σημειώνεται ότι ο ευρωβουλευτής Γιώργος Γεωργίου έθεσε προφορική τροπολογία η οποία υπερψηφίστηκε, όπου τονίζεται πως τρεις εκ των πέντε Ελληνοκυπρίων, παρά το γεγονός ότι αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους, δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και παραμένουν στις κατεχόμενες περιοχές.

Η διαίρεση για 51 χρόνια

Στη συζήτηση που προηγήθηκε της ψηφοφορίας, το ενδιαφέρον ήταν έντονο, καθώς εκτός από τους Κύπριους ευρωβουλευτές παρενέβησαν και αρκετοί άλλοι συνάδελφοί τους. Πιο συγκεκριμένα, τονίστηκε η έντονη απαίτηση για τερματισμό της παράνομης κράτησης των Ε/Κ, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα προς την Τουρκία πως τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν τελούν υπό διαπραγμάτευση. Η διαίρεση της Κύπρου για 51 χρόνια έχει σημαντικές συνέπειες για τον κυπριακό λαό, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιρλανδός επίτροπος Δημοκρατίας, Δικαιοσύνης και Κράτους Δικαίου, Μάικλ ΜακΓκραθ, προσθέτοντας πως η περίπτωση των πέντε Ε/Κ είναι ακόμη ένα παράδειγμα του κόστους της διαίρεσης.