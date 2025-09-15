Ευρωπαϊκός κόμβος πυρόσβεσης: Γέφυρα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης με τους γείτονες

Του ανταποκριτή του «Π» στις Βρυξέλλες Η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ιδρύσει έναν νέο ευρωπαϊκό κόμβο πυρόσβεσης στην Κύπρο ανοίγει διάπλατα την πόρτα για την ανάπτυξη καλύτερης προετοιμασίας και αποτελεσματικότερων εργαλείων στην αποτροπή και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών. Όπως επισημάνθηκε, η δημιουργία μίας τέτοιας βάσης δεν αφορά μόνο τη θωράκιση της Κύπρου αλλά και τη συνολική αναβάθμιση της πολιτικής της ΕΕ στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως ανακοινώθηκε από την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώπιον της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (10/09), η Επιτροπή δρομολογεί ένα φιλόδοξο σχέδιο που θα καταστήσει την Κύπρο στρατηγικό κόμβο επιχειρησ...

