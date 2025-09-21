Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ευρώπη

Eπανέρχονται στην ομαλότητα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το αεροδρόμιο Χίθροου ανακοίνωσε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πτήσεων εκτελείται χάρη στη συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες.

Τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια άρχισαν να επανέρχονται σε συνθήκες ομαλότητας την Κυριακή μετά την χαοτική κατάσταση που δημιούργησε η κυβερνοεπίθεση που επηρέασε τα συστήματα check-in.

Εξαιτίας της επίθεσης ακυρώθηκαν πτήσεις και προκλήθηκαν τεράστιες καθυστερήσεις για χιλιάδες επιβάτες τις τελευταίες δύο ημέρες.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε πάντως ότι σχεδόν το ένα πέμπτο των προγραμματισμένων αναχωρήσεων της Κυριακής ακυρώθηκε. Άλλα μεγάλα αεροδρόμια ανακοίνωσαν ότι τα πτητικά τους προγράμματα επανέρχονται σταδιακά.

Τα αεροδρόμια Χίθροου του Λονδίνου και του Δουβλίνου δήλωσαν ότι διαχειρίζονται τις ροές επιβατών ενώ προσπαθούν να διορθώσουν το πρόβλημα με το λογισμικό.

Το αεροδρόμιο του Δουβλίνου δήλωσε ότι αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά καθ' όλη τη διάρκεια της Κυριακής.

Το αεροδρόμιο Χίθροου ανακοίνωσε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πτήσεων εκτελείται χάρη στη συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου των Βρυξελλών δήλωσε ότι 45 από τις 257 αναχωρήσεις είχαν ακυρωθεί και οι επιβάτες θα μπορούσαν να αναμένουν καθυστερήσεις από μισή έως μιάμιση ώρα.

Ο τομέας της αεροπορίας σημείωσε αύξηση 600% στις κυβερνοεπιθέσεις από το 2024 έως το 2025, σύμφωνα με έκθεση της γαλλικής αεροδιαστημικής εταιρείας Thales, που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΕΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited