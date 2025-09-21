Eπανέρχονται στην ομαλότητα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια

Τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια άρχισαν να επανέρχονται σε συνθήκες ομαλότητας την Κυριακή μετά την χαοτική κατάσταση που δημιούργησε η κυβερνοεπίθεση που επηρέασε τα συστήματα check-in.

Εξαιτίας της επίθεσης ακυρώθηκαν πτήσεις και προκλήθηκαν τεράστιες καθυστερήσεις για χιλιάδες επιβάτες τις τελευταίες δύο ημέρες.

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε πάντως ότι σχεδόν το ένα πέμπτο των προγραμματισμένων αναχωρήσεων της Κυριακής ακυρώθηκε. Άλλα μεγάλα αεροδρόμια ανακοίνωσαν ότι τα πτητικά τους προγράμματα επανέρχονται σταδιακά.

Τα αεροδρόμια Χίθροου του Λονδίνου και του Δουβλίνου δήλωσαν ότι διαχειρίζονται τις ροές επιβατών ενώ προσπαθούν να διορθώσουν το πρόβλημα με το λογισμικό.

Το αεροδρόμιο του Δουβλίνου δήλωσε ότι αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά καθ' όλη τη διάρκεια της Κυριακής.

Το αεροδρόμιο Χίθροου ανακοίνωσε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πτήσεων εκτελείται χάρη στη συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου των Βρυξελλών δήλωσε ότι 45 από τις 257 αναχωρήσεις είχαν ακυρωθεί και οι επιβάτες θα μπορούσαν να αναμένουν καθυστερήσεις από μισή έως μιάμιση ώρα.

Ο τομέας της αεροπορίας σημείωσε αύξηση 600% στις κυβερνοεπιθέσεις από το 2024 έως το 2025, σύμφωνα με έκθεση της γαλλικής αεροδιαστημικής εταιρείας Thales, που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ