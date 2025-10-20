Πολίτες έξω από την Κομισιόν ζητώντας την ανατροπή της συμφωνίας ΕΕ - Ισραήλ

Διαμαρτυρία πραγματοποίησαν την Κυριακή στις Βρυξέλλες πολίτες που επιχείρησαν να κατασκηνώσουν έξω από την περίμετρο του κεντρικού κτηρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Berlaymont, ζητώντας να τερματιστεί η συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ.

Η συγκέντρωση συμπίπτει χρονικά με το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ που θα λάβει χώρα στο Λουξεμβούργο στις 20 Οκτωβρίου και τη Σύνοδο Κορυφής στις 23 και Οκτωβρίου, κατά τις οποίες οι Υπουργοί Εξωτερικών και οι αρχηγοί των κρατών μελών αναμένεται να συζητήσουν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ενδεχομένως το μέλλον της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, μέσω του πακέτου κυρώσεων που έβαλε στο τραπέζι η Κομισιόν.

Οι συγκεντρωμένοι ζητούν να τερματίσει η ΕΕ τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, καθώς και την επιβολή ολοκληρωμένου στρατιωτικού εμπάργκο «με άμεση διακοπή της αγοράς, πώλησης, μεταφοράς και συνεργασίας σε όλα τα στρατιωτικά και διπλής χρήσης υλικά με το Ισραήλ».

Ακόμη, ζητούν τερματισμό όλου του στρατιωτικού εμπορίου, της έρευνας και των κοινών έργων - συμπεριλαμβανομένων των πλαισίων του προγράμματος «Horizon Europe» και της ενεργειακής ασφάλειας, την επιβολή της λογοδοσίας και τήρηση του διεθνούς δικαίου υποστηρίζοντας τα εντάλματα σύλληψης και τις έρευνες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, καθώς και τον «τερματισμό της οικονομικής και πολιτικής συνεργασίας που στηρίζει το απαρτχάιντ», αναστέλλοντας όλες τις διμερείς και εμπορικές και ενεργειακές συμφωνίες της ΕΕ - συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας Φυσικού Αερίου ΕΕ-Ισραήλ.

«Δεν είναι βολικό να αφήνω το σπίτι και τα παιδιά μου στη Δανία, αλλά αρνούμαι να μείνω με σταυρωμένα χέρια», δήλωσε μια διαδηλώτρια.

Η αστυνομική δύναμη που ήταν παρούσα θεωρείται δυσανάλογα μεγάλη σε σχέση με τον αριθμό των διαδηλωτών. Αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση του εξοπλισμού κατασκήνωσης που είχαν φέρει μαζί τους οι συμμετέχοντες.

Οι διοργανωτές, μέλη ΜΚΟ από διάφορες χώρες της ΕΕ άφησαν μιλώντας στο ΚΥΠΕ ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει αντίστοιχη διαμαρτυρία και τη Δευτέρα ενόψει του ΣΕΥ στο Λουξεμβούργο.

