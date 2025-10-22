Έκθεση EASA: Αργή αλλά σταθερή πρόοδος για βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (SAF) στα ευρ. αεροδρόμια

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) δημοσίευσε σήμερα την πρώτη ετήσια έκθεσή της για την εφαρμογή του Κανονισμού ReFuelEU Aviation, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της χρήσης βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων (SAF) στην ΕΕ κατά το 2024. Η έκθεση αξιολογεί επίσης την ετοιμότητα της αγοράς να ανταποκριθεί στις επερχόμενες υποχρεώσεις του Κανονισμού.

«Η ΕΕ κάνει σταθερή πρόοδο στην υιοθέτηση βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων, και ο Κανονισμός ReFuelEU Aviation βοηθά ήδη στην αύξηση της παραγωγής και χρήσης SAF σε όλα τα κράτη μέλη», τόνισε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της ΕΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας. «Τώρα, η προτεραιότητά μας είναι να υποστηρίξουμε την βιομηχανία και τα κράτη μέλη, ώστε να εξασφαλίσουμε μια ομαλή και δίκαιη μετάβαση σε καθαρότερα αεροπορικά καύσιμα», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τα κύρια ευρήματα της έκθεσης, αναφέρεται αύξηση της παραγωγικής ικανότητας SAF: Η εφαρμογή του ReFuelEU Aviation έχει ήδη διεγείρει την αύξηση της παραγωγής SAF στην ΕΕ, θέτοντας τις βάσεις για την επίτευξη του υποχρεωτικού στόχου ανάμιξης 6% έως το 2030. Σύμφωνα με την έκθεση, ένα συντριπτικό ποσοστό, το 98% του SAF που χρησιμοποιήθηκε το 2024 ήταν βιοκαύσιμα, κυρίως από χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι (81%) και ζωικά λιπαρά (17%). Ωστόσο, το χαμηλό ποσοστό υιοθέτησης δείχνει ότι η ανάπτυξη των συνθετικών καυσίμων (eSAF) βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τους όρους της αγοράς για τα SAF, μόνο 25 προμηθευτές καυσίμων παρέδωσαν καύσιμα σε 33 αεροδρόμια σε 12 κράτη μέλη, με 5 κράτη (Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία) να συγκεντρώνουν το 99% της συνολικής προσφοράς, δίνοντας μια ιδιαίτερα ανομοιόμορφη εικόνα.

Όσον αφορά τις επενδύσεις και την υποστήριξη, η Κομισιόν προετοιμάζει το Σχέδιο Βιώσιμων Επενδύσεων στις Μεταφορές, με στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων σε ανανεώσιμα και χαμηλών εκπομπών καύσιμα, συμπεριλαμβανομένου του SAF.

Για την επόμενη ετήσια έκθεση θα αξιολογηθεί εάν έχει επιτευχθεί ο πρώτος υποχρεωτικός στόχος ανάμιξης SAF (2%) στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, ενώ υπογραμμίζεται η ανάγκη για συνεχιζόμενη υποστήριξη και επενδύσεις για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της αγοράς SAF και την επίτευξη των κλιματικών στόχων της ΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ