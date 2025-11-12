Κομισιόν: Ξεκίνησε διάλογο για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα του Νερού

Δομημένους διαλόγους για το νερό εκκίνησε την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόσο σε τεχνικό, όσο και σε πολιτικό επίπεδο με τα κράτη μέλη, ως μέρος της υλοποίησης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ανθεκτικότητα του Νερού, κάνοντας ένα ακόμη κρίσιμο βήμα για την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και την αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων στην ΕΕ.

Οι διάλογοι αυτοί, υπό την ηγεσία της Επιτρόπου για το Περιβάλλον, την Ανθεκτικότητα του Νερού και μια Ανταγωνιστική Κυκλική Οικονομία, Τζέσικα Ρόσβαλ, και των αρμόδιων Υπουργών, θα πραγματοποιηθούν σε κάθε κράτος μέλος για το υπόλοιπο του 2025 και μέχρι το 2027.

Στόχος του διαλόγου είναι η υποστήριξη των κρατών μελών για την τήρηση των εθνικών συστάσεων για τη βελτίωση της διαχείρισης του νερού έως το 2027, με έμφαση στην αποδοτικότητα των υδάτινων πόρων και τη λειψυδρία, καθώς και την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων.

Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) ανακοίνωσε την επιλογή της 10ης Κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας (KIC) στον τομέα του νερού, των ωκεανών και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, η KIC θα αναπτύξει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση πάνω στον κύκλο του νερού, διατρέχοντας όλο το σύστημα απορροής, «από την πηγή στη θάλασσα», που περιλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα του Νερού και του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τους Ωκεανούς και με στόχο την υποστήριξη της εκπαίδευσης, των δεξιοτήτων, της ανάπτυξης και της εμπορικής αξιοποίησης καινοτομιών.

Ο Επίτροπος για την Αλιεία και τους Ωκεανούς, Κώστας Καδής, τόνισε πως η ΕΙΤ «θα βοηθήσει να γεφυρώσουμε το χάσμα μεταξύ της μπλε και της πράσινης καινοτομίας, ενδυναμώνοντας τις τοπικές κοινότητες, τις επιχειρήσεις και τους ερευνητές». Σύμφωνα με τον Επίτροπο, «η υποστήριξη για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τους Ωκεανούς, θα συμβάλει στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, στην προστασία της θαλάσσιας ζωής και στην εξασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος για τους ευρωπαϊκούς τομείς του νερού και της θάλασσας».

Η Επίτροπος Ρόσβαλ, από τη μεριά της, τόνισε πως διά της συνεργασίας «ο δομημένος διάλογος και η 10η KIC θα υποστηρίξουν την αναζήτηση καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων, διασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα του νερού στην Ευρώπη και παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση της Στρατηγικής για την Ανθεκτικότητα του Νερού».

Πηγή: ΚΥΠΕ