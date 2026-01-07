Αναβολή στην απαγόρευση πλαστικών ποτηριών στη Γαλλία

Η Γαλλία θα αναβάλει την απαγόρευση των πλαστικών ποτηριών μιας χρήσης, η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για την 1η Ιανουαρίου, έως το 2030, ώστε να δοθεί χρόνος για προσαρμογή, ανακοίνωσε την Τρίτη η Κυβέρνηση.

Το διάταγμα τροποποιεί την ημερομηνία κατά την οποία αυτά τα πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης δεν μπορούν πλέον να διατεθούν στην αγορά από το 2026 έως την 1η Ιανουαρίου 2030, ώστε να ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα της ανάλυσης της κατάστασης που έγινε φέτος σχετικά με τις τεχνικές δυνατότητες εφαρμογής αυτής της απαγόρευσης.

Έχει προγραμματιστεί νέα αναθεώρηση της κατάστασης για το 2028 σχετικά με την «πρόοδο που έχει σημειωθεί», καθώς και μια περίοδος για την εξάντληση των αποθεμάτων κατασκευασμένων ή εισαγόμενων ποτηριών από τη νέα προθεσμία του Ιανουαρίου 2030.

Στη Γαλλία, τα πλαστικά καλαμάκια, τα μαχαιροπίρουνα και τα ξυλάκια μιας χρήσης απαγορεύτηκαν το 2021 και από το επόμενο έτος, τα φακελάκια τσαγιού τυλιγμένα σε πλαστικό δεν μπορούν να πωληθούν, ούτε οι εφημερίδες ή τα περιοδικά μπορούν να τυλιχτούν σε πλαστικό για αποστολή.

Η πλαστική συσκευασία για φρούτα και λαχανικά, έχει επίσης περιοριστεί.

