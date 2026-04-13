Οι ηγέτες της ΕΕ χαιρετίζουν τη νίκη Μαγιάρ - Το μήνυμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη

Οι ηγέτες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και ηγέτες των κρατών μελών, χαιρέτισαν τη σαρωτική νίκη του Πέτερ Μαγιάρ στις ουγγρικές εκλογές της Κυριακής, εκφράζοντας την προσδοκία για μια νέα εποχή στις σχέσεις Βουδαπέστης - Βρυξελλών, μετά από χρόνια τριβών με την κυβέρνηση του απερχόμενου επί 16 χρόνια Πρωθυπουργού, Βίκτορ Όρμπαν.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε άμεση ανάρτηση της σημείωσε ότι «η Ουγγαρία διάλεξε την Ευρώπη. Η Ευρώπη πάντοτε διάλεγε την Ουγγαρία. Μια χώρα ανακτά την ευρωπαϊκή της πορεία. Η Ένωση βγαίνει ισχυρότερη». Νωρίτερα, μετά την ανακοίνωση πρώτων των αποτελεσμάτων, η ίδια είχε δηλώσει ότι «η καρδιά της Ευρώπης χτυπά πιο δυνατά στην Ουγγαρία απόψε».

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σημείωσε από πλευράς του ότι «η ρεκόρ προσέλευση αποδεικνύει το δημοκρατικό πνεύμα του ουγγρικού λαού. Μίλησαν, και η βούλησή τους είναι ξεκάθαρη. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με τον Πέτερ Μαγιάρ για να κάνουμε την Ευρώπη ισχυρότερη και πιο ευημερούσα».

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, συνεχάρη τον Μαγιάρ γράφοντας ότι «η θέση της Ουγγαρίας είναι στην καρδιά της Ευρώπης». Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, χαρακτήρισε το αποτέλεσμα «νίκη του λαού της Ουγγαρίας», γράφοντας: «Ουσία, λύσεις, ενότητα, όχι κενά συνθήματα και φόβοι». Στο ΕΛΚ ανήκει το κόμμα Τίσζα του νυν Ευρωβουλευτή και θριαμβευτή των εκλογών Μαγιάρ.

Από τους ηγέτες των κρατών μελών, ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι ανυπομονεί να συνεργαστεί με τον Μαγιάρ «για μια ισχυρή, ασφαλή και, πάνω απ' όλα, ενωμένη Ευρώπη», ενώ ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε ανάρτηση του με φωτογραφία από συνάντηση με τον μαγιάς, τόνισε ότι «η Γαλλία γιορτάζει αυτή τη νίκη της δημοκρατικής συμμετοχής και της δέσμευσης του ουγγρικού λαού στις αξίες της ΕΕ». Από την πλευρά του, ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ έγραψε: «Σήμερα κερδίζουν η Ευρώπη και οι ευρωπαϊκές αξίες».

Η εισηγήτρια για τον φάκελο του Κράτους Δικαίου της Ουγγαρίας και Ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Τινέκε Στρικ, σημείωσε σε δήλωση της ότι «η Ουγγαρία επέστρεψε. Σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα για τη δημοκρατία και οι εκλογές αποτελούν μια σημαντική νίκη για τον λαό της Ουγγαρίας και για το κράτος δικαίου. Συγχαίρουμε τον αντίπαλο του Ορμπάν, Πέτερ Μαγιάρ, για τη νίκη του στις εκλογές. Μετά από δεκαέξι ολόκληρα χρόνια, ο ουγγρικός λαός επέλεξε τη δημοκρατία και την Ευρώπη αντί της απολυταρχίας και της Ρωσίας.»

Ο ίδιος ο νικητής των εκλογών Μαγιάρ, μιλώντας σε πλήθος υποστηρικτών στο κέντρο της Βουδαπέστης, διακήρυξε ότι «η Ουγγαρία θα είναι και πάλι ένας ισχυρός σύμμαχος που εκπροσωπεί τα ουγγρικά συμφέροντα, γιατί η θέση της χώρας μας είναι στην Ευρώπη».

Ανακοίνωσε ότι οι πρώτες διεθνείς επισκέψεις του θα πραγματοποιηθούν στη Βαρσοβία και τη Βιέννη, ενώ στη συνέχεια σχεδιάζει να μεταβεί στις Βρυξέλλες, με στόχο να πείσει την ΕΕ να άρει το πάγωμα δισεκατομμυρίων ευρώ που προορίζονται για την Ουγγαρία, ενώ δεσμεύτηκε για την αποκατάσταση της θέσης της χώρας τόσο σε ΕΕ, όσο και στο ΝΑΤΟ, ενώ ανακοίνωσε και την πρόθεση του η Ουγγαρία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Το ζητούμενο σύμφωνα με ευρωπαίους αξιωματούχος είναι η ομαλή μετάβαση ώστε να αποφευχθεί ένα «μοντέλο Πολωνίας», με αντιστάσεις στην αλλαγή από φορείς όπως στο Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας που ακύρωσε νόμους του νυν Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ για την επιστροφή του Κράτους Δικαίου ως αντισυνταγματικούς.

Με την άνετη πλειοψηφία 2/3 που εξασφάλισε ο Μαγιάρ, θα είναι δυνατό να προχωρήσει σε συνταγματικές αλλαγές και να αποκαταστήσει τη διάβρωση των αρχών του Κράτους Δικαίου, όπως ζητούσαν οι Ευρωβουλευτές και σε πρόσφατη επιστολή τους στη φον ντερ Λάιεν πριν τις εκλογές.

Συγχαρητήρια Προέδρου Χριστοδουλίδη στον νικητή των Βουλευτικών στην Ουγγαρία

Συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγκιάρ, νικητή των βουλευτικών εκλογών που διεξήχθησαν στην Ουγγαρία στις 12 Απριλίου, απηύθυνε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με μήνυμα που κοινοποίησε στο Χ.

«Συγχαρητήρια στον Πέτερ Μαγκιάρ για την εκλογική του νίκη», αναφέρει ο Πρόεδρος στο μήνυμά του.

«Προσβλέπω σε στενή συνεργασία σε όλη την ευρωπαϊκή ατζέντα, επίσης στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, για μια ισχυρή, ασφαλή Ένωση, με ενωμένη φωνή και ισχυρό ρόλο στη διεθνή σκηνή», προσθέτει.

«Για μια πιο αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον Κόσμο», καταλήγει το μήνυμα του Προέδρου.

Αντίστοιχα, με δικό του μήνυμα στο Χ, ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, συγχαίρει τον Μαγκιάρ. «Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τη νέα κυβέρνηση για μια πιο ανθεκτική, πιο αυτόνομη και πιο διεθνώς ενεργή ΕΕ», αναφέρει.

Πηγή: ΚΥΠΕ