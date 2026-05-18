Τζόκερ: Στην Κύπρο το χρυσό δελτίο των €11,6 εκατ. - Πού βρέθηκε ο υπερτυχερός

Το χρυσό δελτίο ήταν το μοναδικό που βρέθηκε στην πρώτη κατηγορία κατά τη χθεσινή κλήρωση, μετατρέποντας τον κάτοχό του σε πολυεκατομμυριούχο μέσα σε μια νύχτα.

Πελάγη ευτυχίας για έναν υπερτυχερό στην Κύπρο, καθώς ένα δελτίο που παίχτηκε στην Πάνω Δευτερά Λευκωσίας πέτυχε την πρώτη κατηγορία (5+1) στην 3067η κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ και χάρισε το εντυπωσιακό ποσό των 11.653.128,87 ευρώ.

Οι αριθμοί που ανέδειξαν τον μεγάλο νικητή ήταν οι 40, 36, 5, 32 και 33. Τζόκερ κληρώθηκε το 8.

Στην επόμενη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Μαΐου, οι παίκτες θα διεκδικήσουν τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ.

