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Τραγωδία στον Στρόβολο: Νεκρός μοτοσικλετιστής σε θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η μοτοσικλέτα του άτυχου οδηγού καρφώθηκε σε προπορευόμενο όχημα κοντά στον κυκλικό κόμβο Καλαμών.

Τη ζωή του έχασε ο Adeel Akhtar, 23 ετών από το Πακιστάν, σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στον Στρόβολο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 12:10 μ.μ. στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε στο πίσω μέρος προπορευόμενου αυτοκινήτου, το οποίο οδηγούσε 39χρονη γυναίκα.

Στο πίσω κάθισμα του οχήματος επέβαινε ο πεντάχρονος γιος της οδηγού, ο οποίος ήταν προσδεδεμένος σε παιδικό κάθισμα ασφαλείας.

Ο 23χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από τη σύγκρουση και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η 39χρονη οδηγός και το πεντάχρονο παιδί δεν υπέστησαν τραυματισμούς.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.

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