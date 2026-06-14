Λες να είναι αυτισμός; «Η πιο συγκλονιστική εμπειρία που βίωσα ήταν εκείνη που ονομάζω το 'κλάμα της ανακούφισης'»

Είναι η Κάλλι Αναγνωστοπούλου, υποψήφια διδάκτορας Κλινικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ασχολείται ιδιαίτερα με τα σύγχρονα μοντέλα αξιολόγησης του αυτισμού και άλλων νευροαναπτυξιακών συνθηκών, καθώς και με μια φιλοσοφία θεραπευτικής φροντίδας που δεν προσπαθεί να «ομαλοποιήσει» το άτομο, αλλά να το κατανοήσει, να το σεβαστεί και να το στηρίξει με τρόπο που τιμά την ταυτότητά του. Στο πλαίσιο της διδακτορικής της έρευνας ήρθε σε άμεση επαφή με εκατοντάδες ενήλικες στο φάσμα του αυτισμού και αυτό που αντίκρισε τη συγκλόνισε. Με αφορμή μία εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου την προσεχή Τετάρτη, μιλά στον «Π» και εξηγεί «γιατί αν ένας άνθρωπος έζησε 40 χρόνια νομίζοντας ότι είναι 'ελαττωματικός' και εσύ είσαι ο πρώτος που του λέει 'δεν...