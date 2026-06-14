Είναι η Κάλλι Αναγνωστοπούλου, υποψήφια διδάκτορας Κλινικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ασχολείται ιδιαίτερα με τα σύγχρονα μοντέλα αξιολόγησης του αυτισμού και άλλων νευροαναπτυξιακών συνθηκών, καθώς και με μια φιλοσοφία θεραπευτικής φροντίδας που δεν προσπαθεί να «ομαλοποιήσει» το άτομο, αλλά να το κατανοήσει, να το σεβαστεί και να το στηρίξει με τρόπο που τιμά την ταυτότητά του. Στο πλαίσιο της διδακτορικής της έρευνας ήρθε σε άμεση επαφή με εκατοντάδες ενήλικες στο φάσμα του αυτισμού και αυτό που αντίκρισε τη συγκλόνισε. Με αφορμή μία εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου την προσεχή Τετάρτη, μιλά στον «Π» και εξηγεί «γιατί αν ένας άνθρωπος έζησε 40 χρόνια νομίζοντας ότι είναι 'ελαττωματικός' και εσύ είσαι ο πρώτος που του λέει 'δεν...
Λες να είναι αυτισμός; «Η πιο συγκλονιστική εμπειρία που βίωσα ήταν εκείνη που ονομάζω το 'κλάμα της ανακούφισης'»
Η Κάλλι Αναγνωστοπούλου στον «Π» για τη διάγνωση του αυτισμού στην ενήλικη ζωή
Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.