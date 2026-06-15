Έρχονται αυξήσεις στα επιδόματα αναπηρίας για υφιστάμενους και νέους δικαιούχους

Την εφαρμογή νέας νομοθεσίας με οριζόντιες αυξήσεις επιδομάτων αναπηρίας για όλους τους υφιστάμενους και για όλους τους νέους δικαιούχους ανά κατηγορία, προανήγγειλαν τη Δευτέρα εκπρόσωποι της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) και του Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλικίας, έπειτα από τη συνάντησή τους με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Όπως σημείωσαν, τα νέα επιδόματα δεν θα λαμβάνουν υπόψη εισοδηματικά κριτήρια, ενώ σύντομα αναμένεται η γνωστοποίηση εκ μέρους της Κυβέρνησης του ακριβούς ύψους των αυξήσεων.

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της ΚΥΣΟΑ, Θέμιδα Ανθοπούλου, η σημερινή ήταν η δεύτερη συνάντηση των οργανώσεων ως κοινωνική συμμαχία για τον πολίτη.

«Ακούσαμε σημαντικά πράγματα από τον Πρόεδρο, θα αρκεστώ στο άκουσμα ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε την πρώτη γνωστοποίηση για την νέα κοινή νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρία που θα περιλαμβάνει οριζόντιες αυξήσεις για όλους τους υφιστάμενους δικαιούχους και για όλα τα άτομα που θα μπουν ανά κατηγορία. Ακούσαμε ότι και ένας σημαντικός αριθμός νέων δικαιούχων, καθώς πλέον έχουν απεγκλωβιστεί οι παροχές μέσα από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, λόγω της νομοθεσίας αυτής θα είναι και πάλι δικαιούχοι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς», σημείωσε σχετικά.

Ποιοι θεωρούνται υφιστάμενοι και νέοι δικαιούχοι

Διευκρινίζοντας ότι με τον όρο υφιστάμενοι δικαιούχοι εννοούνται όλα τα άτομα με σοβαρή αναπηρία ή μέτρια νοητική, ενώ έχει προστεθεί και παροχή για ανάγκες φροντίδας ατόμων χωρίς διαβάθμιση της αναπηρίας τους, είπε ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνει η πρώτη γνωστοποίηση της νομοθεσίας, αφού πρώτα πάει στο Υπουργικό Συμβούλιο. «Εδώ και είκοσι χρόνια η συντριπτική πλειοψηφία των παροχών, οι αυξήσεις που πήραν ήταν μηδενικές. Και τώρα έχουμε μία σημαντική αύξηση, μας έχουν λεχθεί κάποια ποσά αλλά δεν είναι δική μας δουλειά να τα ανακοινώσουμε», συμπλήρωσε.

Αναφορικά με τους νέους δικαιούχους, η κ. Ανθοπούλου είπε ότι είναι τα άτομα με σοβαρές αναπηρίες και μέτρια νοητική αναπηρία, «οι οποίο μέχρι σήμερα ήταν αόρατοι από την κρατική πρόνοια λόγω του ότι για να είναι δικαιούχοι έπρεπε να εμπίπτουν στα εισοδηματικά κριτήρια του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος».

«Και εκτός από τα άτομα με σοβαρές κινητικές αναπηρίες που ήταν δικαιούχοι και τα άτομα με οπτική αναπηρία εκτός ελάχιστου εγγυημένου, όλες οι υπόλοιπες αναπηρίες, νοητική αναπηρία, ψυχική αναπηρία, οποιασδήποτε άλλες, πολλαπλή σκλήρυνση, άτομα με αυτισμό, λάμβαναν παροχές εάν και εφόσον εμπίπταν στα εισοδηματικά κριτήρια του ελάχιστου εγγυημένου και αυτό πλέον δεν ισχύει, έχουν καταργηθεί με την ψήφιση της νέας νομοθεσίας στις 6 του Απριλίου», ανέφερε περαιτέρω.

Αυξήσεις σε όλα τα επιδόματα

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΟΣΑΚ, Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, συμπλήρωσε ότι θα δοθούν αυξήσεις σε όλα τα επιδόματα τα οποία δίδονταν μέχρι σήμερα ανεξαρτήτως της μεγάλης οικογένειας ασθενών που έχουν ενταχθεί στη νέα νομοθεσία.

«Άρα εκεί που δεν θα είχαμε αυξήσεις σε κάποια επιδόματα, που δεν είναι προέβλεπε ο νόμος, σήμερα έχει λεχθεί ότι οριζόντια θα δοθούν και αυξήσεις σε αυτά τα επιδόματα, τα οποία στην ουσία ήταν χωρίς άμεση αύξηση με βάση την νέα νομοθεσία», προσέθεσε.

Ο κ. Παπαδόπουλος χαρακτήρισε επίσης ικανοποιητικό το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχίζει να δείχνει το ενδιαφέρον το οποίο έδειξε από την πρώτη συνάντηση με την κοινωνική συμμαχία.

«Έχουν ανταλλαχθεί πολύ ωφέλιμες απόψεις σε σχέση και με προγράμματα τα οποία θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε σαν οργανισμοί, θεσμοθετημένες ομάδες, να δώσουμε προς τον Πρόεδρο για να μπορέσουν τους επόμενους μήνες να είναι προς υλοποίηση», συνέχισε, υπογραμμίζοντας ακόμη ότι οι οργανώσεις νιώθουν ότι το ενδιαφέρον του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη στα θέματα τα οποία έχουν αναδείξει από την πρώτη τους συνάντηση συνεχίζει να υπάρχει, με την κ. Ανθοπούλου να προσθέτει ότι ήδη έχει οριστεί η επόμενη συνάντηση τις αρχές φθινοπώρου.

Στο επίκεντρο και η τρίτη ηλικία

Με τη σειρά του, ο Πρόεδρος του Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου, Δήμος Αντωνίου, εξέφρασε ικανοποίηση για το μεγάλο, όπως είπε, ενδιαφέρον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για τα άτομα της τρίτης ηλικίας.

«Έχουμε αγγίξει τα θέματα της μακροχρόνιας φροντίδας που είναι το άλφα και το ωμέγα για το “Γηράσκω στο σπίτι” και επιπρόσθετα, επειδή και σήμερα είναι η παγκόσμια μέρα ενημέρωσης ενάντια στην κακοποίηση των ηλικιωμένων, έχουμε αγγίξει και θέματα που αφορούν την αξιοπρεπή γήρανση, την κακοποίηση, την παραμέληση των ηλικιωμένων και την οικονομική εκμετάλλευση», ανέφερε ακολούθως.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί επιτέλους ερχόμαστε και βρίσκουμε ανοιχτά αυτιά με προτάσεις και την εμπειρογνωμοσύνη και των τριών οργανισμών για να πάμε εκείνο το βήμα παρακάτω που χρειάζεται», συμπλήρωσε.

Η κ. Ανθοπούλου προσέθεσε ότι στους νέους δικαιούχους συγκαταλέγονται κατηγορίες όπως χρόνιοι ασθενείς, αιμοκαθαρόμενοι ασθενείς και πολυμεταγγιζόμενοι θαλασσαιμικοί, οι οποίοι μέχρι σήμερα ήταν δικαιούχοι, παρότι είναι άτομα με σοβαρή αναπηρία, εάν και εφόσον πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Σε ερώτηση αν οι οργανώσεις είναι ικανοποιημένες από το ύψος των αυξήσεων, η πρόεδρος του ΚΥΣΟΑ είπε ότι για να είναι ικανοποιημένες θα έπρεπε να μπορούν να πραγματωθούν στην ολότητά τους τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.

«Όμως η χώρα μας είναι προτελευταία σε παροχές για την αναπηρία. Είναι κατανοητό ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε από τη μια στιγμή στην άλλη στην οροφή. Βεβαίως διεκδικήσαμε επιπλέον κεφάλαια, όμως στην ίδια ώρα αναγνωρίζουμε ότι μετά από 20 χρόνια που οι παροχές είναι στάσιμες για πρώτη φορά θα αυξηθούν και θα αυξηθούν όλες οι παροχές και ευελπιστούμε ότι θα έρθει και η εξατομίκευση», προσέθεσε.

Ο κ. Παπαδόπουλος στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι οι οργανώσεις ένιωσαν πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει κατανοήσει ακριβώς το τι σημαίνει η αναπηρία στο εξατομικευμένο της πρόσωπο.

«Η κάθε μία περίπτωση είναι διαφορετική, η κάθε μία περίπτωση μπορεί να χρειάζεται αντιστοίχως ανάλογα βοήθεια που να μην σημαίνει ότι το οριζόντιο την καλύπτει ή όχι. Όλες οι κατηγορίες εξατομικευμένα σε βάθος χρόνου πρέπει να ελέγχονται, να μελετώνται και να δίδονται λύσεις ούτως ώστε ακριβώς οι λύσεις οι οποίες να δίδονται να είναι για όλους σωστές. Στην αναπηρία το οριζόντιο δεν υπάρχει», επεσήμανε περαιτέρω.

«Μπορούμε να αντιληφθούμε ότι είναι αδύνατο μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να βρεθούν όλα αυτά τα κονδύλια που θα έπρεπε εδώ και κάποιες δεκαετίες να είναι στο πρόγραμμα για να μπορέσουμε να καλύψουμε την αναπηρία όπως βλέπουμε να υπάρχει σε άλλες χώρες. Φεύγω σήμερα με την εντύπωση ότι ο Πρόεδρος έχει αντιληφθεί τι έχουμε αναλύσει και οι οδηγίες οι οποίες έχουν δοθεί από τον ίδιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση», συμπλήρωσε.

«Είμαστε τόσο κάτω σε ό,τι αφορά την κρατική πρόνοια προς τα άτομα που εκπροσωπούμε που να περιμένεις να πας κατευθείαν στο ρετιρέ είναι ουτοπία», σημείωσε η κ. Ανθοπούλου, με τον κ. Αντωνίου να αναδεικνύει και τον ρόλο των άτυπων φροντιστών: «Δεκάδες χιλιάδες άτομα που έχουν φτάσει στα όρια της ψυχολογικής και σωματικής εξαθλίωσης γιατί έχουν να ανεβούν ένα Γολγοθά και είναι αυτά τα θέματα που συζητήσαμε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και περιμένουμε τα επόμενα βήματα, είναι άνθρωποι οι οποίοι αν αύριο μείνουν στο σπίτι, η οικονομία του τόπου θα έχει σοβαρό πρόβλημα».

Διευκρινίζοντας πως ως άτυποι φροντιστές εννοούνται άτομα που για διάφορους λόγους ακριβώς επειδή δεν ικανοποιείται η φροντίδα στο σπίτι, παραμένουν, σταματώντας από την εργασία τους, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν κανένα δικαίωμα και πολλοί εξ αυτών μπορεί στο τέλος της ημέρας να μην έχουν καν ικανοποιητική σύνταξη.

«Τα επιδόματα για την αναπηρία να ήταν σε τέτοια επίπεδα που ακριβώς όλες αυτές οι οικογένειες να συνεχίσουν να ζουν σαν οικογένειες», προσέθεσε, με την κ. Ανθοπούλου να σημειώνει ότι στο πλαίσιο του νέου νόμου αναγνωρίζεται η άτυπη φροντίδα, προσθέτοντας ότι είναι ενάντια στο συμφέρον του κράτους να βγαίνει ο κόσμος από τον παραγωγικό ιστό και να έχει ανάγκη κρατικής πρόνοιας.

Πηγή: ΚΥΠΕ