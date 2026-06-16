Διαβεβαιώσεις για νέα ενίσχυσή τους στο κομμάτι της πρόληψης των πυρκαγιών, ενόψει ενός δύσκολου καλοκαιριού, εξασφάλισαν οι κοινότητες από τους υπουργούς Εσωτερικών και Γεωργίας. Οι διαδοχικές συσκέψεις που είχε χθες η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου με τον Κωνσταντίνο Ιωάννου και τη Μαρία Παναγιώτου, έγιναν στον απόηχο δημόσιων τοποθετήσεων της Ένωσης για αδυναμία απέναντι στο έργο της έγκαιρης αποψίλωσης των χόρτων και της απομάκρυνσης των παράνομων σκυβαλότοπων (ξεπερν...
Νέα στήριξη την υστάτη προς τις κοινότητες
Την εξασφάλιση συνεργείων αποψίλωσης χόρτων, μέσω των επαρχιακών διοικήσεων, για μικρές κοινότητες που αδυνατούν, και τη συνέχιση του προγράμματος απομάκρυνσης παράνομων σκυβαλότοπων για ακόμα μία χρονιά καρπώθηκε η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, μετά από διαδοχικές συσκέψεις που είχε χθες με τους υπουργούς Εσωτερικών και Γεωργίας, με θέμα την πρόληψη πυρκαγιών
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