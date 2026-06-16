Νέα στήριξη την υστάτη προς τις κοινότητες

Διαβεβαιώσεις για νέα ενίσχυσή τους στο κομμάτι της πρόληψης των πυρκαγιών, ενόψει ενός δύσκολου καλοκαιριού, εξασφάλισαν οι κοινότητες από τους υπουργούς Εσωτερικών και Γεωργίας. Οι διαδοχικές συσκέψεις που είχε χθες η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου με τον Κωνσταντίνο Ιωάννου και τη Μαρία Παναγιώτου, έγιναν στον απόηχο δημόσιων τοποθετήσεων της Ένωσης για αδυναμία απέναντι στο έργο της έγκαιρης αποψίλωσης των χόρτων και της απομάκρυνσης των παράνομων σκυβαλότοπων (ξεπερν...

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