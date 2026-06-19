Απαγωγή φοιτητή: Μηνύματα απειλητικού περιεχομένου στο μικροσκόπιο των ανακριτών του ΤΑΕ Λάρνακας – Φέρεται να ζήτησαν 35 χιλιάδες ευρώ σαν λύτρα

Νέα στοιχεία τέθηκαν σήμερα στο μικροσκόπιο των ανακριτών του ΤΑΕ Λάρνακας, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης απαγωγής του 22χρονου φοιτητή Shahruar Ahmed Emon, από την Μπαγκλαντές, ο οποίος αγνοείται από τις 12 Ιουνίου. Το φως της δημοσιότητας είδαν, μέσω του Sigma Live, γραπτά μηνύματα, απειλητικού περιεχομένου, που σχετίζονται με τη μυστήρια υπόθεση, τα οποία φέρεται ν’ απέστειλαν, μέσω κινητού τηλεφώνου, οι δράστες της απαγωγής στον πατέρα του ελλείποντα προσώπου, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό, ζητώντας απ’ αυτόν ποσό 35 χιλιάδων ευρώ ως λύτρα για να απελευθερώσουν το γιο του.

Αξιωματικός της Α.Δ. Λάρνακας κληθείς να σχολιάσει τα μηνύματα που βγήκαν στην επιφάνεια, επιβεβαίωσε ότι οι ανακριτές είναι ενήμεροι για το περιεχόμενο τους, λέγοντας ότι αποτελούν μέρος της ευρύτερης διερεύνησης της υπόθεσης, μαζί με άλλα αρχεία πολυμέσων που εντοπίστηκαν, αποστάλθηκαν ή παραλήφθηκαν από την Αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών που είναι σ’ εξέλιξη. Κάποια απ’ αυτά τα αρχεία είναι ήδη αναρτημένα στο διαδίκτυο και εξετάζεται η γνησιότητά τους, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο συνδέονται με τα γεγονότα της απαγωγής.

Ένα από τα μηνύματα που φέρεται να στάλθηκε σε σχέση με την υπό διερεύνηση υπόθεση αναφέρει τα ακόλουθα: «You have to pay 10.000 euros on Sunday and 25.000 euros on Monda. If you can’t pay, I’ll save you a kidney». Ένα άλλο μήνυμα αναφέρει τα εξής: «If you tell anyone, you won’t be able to see their face»… Η ίδια αστυνομική πηγή ανέφερε ότι οι εξετάσεις για εντοπισμό του νεαρού αλλοδαπού φοιτητή, των δραστών καθώς και προσώπων που πιθανόν να ήλθαν σ’ επαφή με τον 22χρονο πριν από την απαγωγή του συνεχίζονται.

Ο αλλοδαπός είχε αναχωρήσει το απόγευμα της 12ης Ιουνίου από το διαμέρισμά του στην Ορόκλινη για να μεταβεί στην εργασία του, σε εργοστάσιο στην Κοφίνου. Θα ήταν η πρώτη του μέρα στη δουλειά. Έκτοτε, όμως, χάθηκαν τα ίχνη του και δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Η Αστυνομία εντόπισε το τελευταίο στίγμα του κινητού τηλεφώνου του 22χρονου στην Κοφίνου. Παρά τις έρευνες που έγιναν, το ελλείπων πρόσωπο δεν εντοπίστηκε.