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Λευκωσία: Χειροπέδες σε 35χρονο για κατοχή δέκα κιλών οπιούχων ναρκωτικών (φώτο)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η ΥΚΑΝ εντόπισε αποξηραμένους λοβούς παπαρούνας και ποσότητα ύποπτης σκόνης – Ο ύποπτος διαμένει παράνομα στην Κύπρο από το 2022.

Στη σύλληψη 35χρονου προχώρησε η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΥΚΑΝ), μετά τον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας οπιούχων ναρκωτικών σε οικία του στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια έρευνας στην κατοικία του εντοπίστηκαν 54 αεροστεγώς κλειστές συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν αποξηραμένους λοβούς παπαρούνας του φυτού μύκων η υπνοφόρος, συνολικού μικτού βάρους 10 κιλών. Ο 35χρονος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Σε μεταγενέστερη έρευνα εντοπίστηκαν ακόμη δύο νάιλον σακούλια με αποξηραμένους λοβούς παπαρούνας, μικτού συνολικού βάρους 100 γραμμαρίων, καθώς και ποσότητα μπεζ σκόνης μικτού βάρους 15 γραμμαρίων, η οποία παραλήφθηκε για περαιτέρω εξετάσεις.

Από τις έρευνες διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 35χρονος διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Απρίλιο του 2022.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης, ενώ οι εξετάσεις της ΥΚΑΝ συνεχίζονται.

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