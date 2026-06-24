Υγειονομική βόμβα η πολυκατοικία Φιλάντα - «Σταυρόλεξο» ο εντοπισμός των ιδιοκτητών

Ενα εξαιρετικά δύσκολο και περίπλοκο «σταυρόλεξο», που έχει σχέση με τον εντοπισμό των νόμιμων ιδιοκτητών των συνολικά 79 διαμερισμάτων και 10 καταστημάτων της πολυκατοικίας Φιλάντα, παρά τον κυκλικό κόμβο του λιμανιού, για σκοπούς άρσης της επικινδυνότητας του κτηρίου, προσπαθεί να λύσει ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας.

Μία πολυκατοικία, που περιλαμβάνει πέντε μπλοκ διαμερισμάτων, η οποία πολλάκις στο πρόσφατο παρελθόν έχει απασχολήσει για σοβαρά ζητήματα που σχετίζονται με την κάκιστη κτηριακή της κατάσταση, καθώς και για θέματα υγιεινής, οχληρίας, παράνομης διαμονής αλλοδαπών και άθλιων συνθηκών διαβίωσης. Θέματα για τα οποία απαιτείται η ενεργός εμπλοκή διαφόρων υπηρεσιών, όπως του Δήμου Λάρνακας, της Αστυνομίας, της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας και της Πυροσβεστικής. Επί της ουσίας, μιλάμε για μια… υγειονομική βόμβα. Θυμίζουμε, ότι πριν από μερικές εβδομάδες είχε σημειωθεί το τραγικό συμβάν με τον θάνατο ενός άνδρα, αφρικανικής καταγωγής, ο οποίος πήδηξε από το μπαλκόνι διαμερίσματος της πολυκατοικίας στην προσπάθειά του ν’ αποφύγει τον έλεγχο από άνδρες της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Κατά την ίδια επιχείρηση είχαν τραυματιστεί ακόμα δύο πρόσωπα αφρικανικής καταγωγής, τα οποία επίσης επιχείρησαν να διαφύγουν πηδώντας από μπαλκόνια διαμερισμάτων. Όσον αφορά τα θέματα ασφάλειας κι επικινδυνότητας του κτηρίου, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας Άγγελος Χατζηχαραλάμπους δήλωσε ότι λειτουργοί του Οργανισμού επέδωσαν την περασμένη Παρασκευή (19/6) τις πρώτες ειδοποιήσεις και προχώρησαν και σε τοιχοκολλήσεις στα κτήρια της υπό αναφορά πολυκατοικίας, παραχωρώντας περιθώριο μερικών ημερών στους ιδιοκτήτες, προκειμένου να προχωρήσουν σε μέτρα άρσης της επικινδυνότητας. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ΕΟΑ θα ζητήσει την εκκένωση όλων των κτηρίων και των διαμερισμάτων. Αξίζει να σημειωθεί, ότι με βάση την έρευνα που έχει γίνει, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και των καταστημάτων στην πολυκατοικία Φιλάντα είναι πέραν των 90.

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό πόσο δύσκολη είναι η προσπάθεια του ΕΟΑ Λάρνακας για να επικοινωνήσει με όλους τους ιδιοκτήτες ως προς τις εργασίες που θα πρέπει να γίνουν για άρση της επικινδυνότητας ολόκληρου του κτηρίου. «Εάν οι ιδιοκτήτες ορίσουν μηχανικό και προχωρήσουν με ένα συγκεκριμένο πλάνο για να ρυθμίσουν το πρόβλημα που υπάρχει, τότε θα τους δοθεί το περιθώριο. Σε διαφορετική περίπτωση, θα προχωρήσουμε με εκκένωση της πολυκατοικίας. Εάν οι ένοικοι αρνηθούν να αποχωρήσουν, τότε θα προχωρήσουμε με διάταγμα του δικαστηρίου», προειδοποίησε ο κ. Χατζηχαραλάμπους.

Άθλια κατάσταση

Χαρακτηριστικές ήταν οι τοποθετήσεις του προέδρου του ΕΟΑ Λάρνακας αναφορικά με τις εικόνες που αντίκρισαν οι λειτουργοί του Οργανισμού, οι οποίοι πήγαν από διαμέρισμα σε διαμέρισμα για να κάνουν τις σχετικές επιδόσεις. «Ακόμα δεν γνωρίζουμε πόσοι επ’ ακριβώς άνθρωποι ζουν σ’ αυτή την πολυκατοικία. Οι λειτουργοί του ΕΟΑ είδαν πολλά. Διαμένουν κυρίως ξένοι υπήκοοι, με πολλές οικογένειες. Υπάρχουν διαμερίσματα όπου διαμένουν 10 άτομα… Είναι άθλιες οι συνθήκες υγιεινής στα κτήρια και συσσωρευμένες οι παρανομίες», σημείωσε. Είπε, ακόμα, ότι για τα τρία μπροστινά κτήρια που συνδέονται μεταξύ τους, ο χειρισμός θα είναι ενιαίος, ενώ για τα υπόλοιπα δύο κτήρια ο χειρισμός θα γίνει ξεχωριστά. Ο κ. Χατζηχαραλάμπους κατήγγειλε ότι στο Φιλάντα υπάρχουν διαμερίσματα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και σε κάποιους ορόφους ο ένας ένοικος εξασφαλίζει ρεύμα από τον άλλο παράνομα. Τις επόμενες μέρες ο ΕΟΑ Λάρνακας θα προχωρήσει με τοιχοκολλήσεις και σε άλλα κατοικημένα κτήρια, με σκοπό την άρση της επικινδυνότητας ή την εκκένωσή τους.