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Πυρκαγιά στη Λάρνακα: Δύο οχήματα υπέστησαν ζημιές, σώθηκε συνεργείο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Aνταποκρίθηκε η Ε.Μ.Α.Κ. με δύο πυροσβεστικά οχήματα

Δύο ακινητοποιημένα οχήματα υπέστησαν ζημιές από πυρκαγιά στην επαρχία Λάρνακας. Σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει ότι το απόγευμα της Τρίτης, στις 17:49, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και άχρηστα αντικείμενα σε ανοιχτό χώρο στον παλαιό δρόμο Σκαρίνου – Κοφίνου, στην επαρχία Λάρνακας. 

Όπως αναφέρεται, ανταποκρίθηκε η Ε.Μ.Α.Κ. με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 18:06.  

Σημειώνεται πως «από την πυρκαγιά επηρεάστηκαν δύο ακινητοποιημένα οχήματα που βρίσκονταν στον χώρο, ενώ προστατεύθηκε παρακείμενο συνεργείο οχημάτων». Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

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