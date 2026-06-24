Πυρκαγιά στη Λάρνακα: Δύο οχήματα υπέστησαν ζημιές, σώθηκε συνεργείο

Δύο ακινητοποιημένα οχήματα υπέστησαν ζημιές από πυρκαγιά στην επαρχία Λάρνακας. Σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρει ότι το απόγευμα της Τρίτης, στις 17:49, λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και άχρηστα αντικείμενα σε ανοιχτό χώρο στον παλαιό δρόμο Σκαρίνου – Κοφίνου, στην επαρχία Λάρνακας.

Όπως αναφέρεται, ανταποκρίθηκε η Ε.Μ.Α.Κ. με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 18:06.

Σημειώνεται πως «από την πυρκαγιά επηρεάστηκαν δύο ακινητοποιημένα οχήματα που βρίσκονταν στον χώρο, ενώ προστατεύθηκε παρακείμενο συνεργείο οχημάτων». Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Πηγή: ΚΥΠΕ