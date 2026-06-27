Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Μυστήριο με τον θάνατο του 12μηνου βρέφους στη Λεμεσό, δεν έδωσε απαντήσεις η νεκροτομή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η κηδεία του άτυχου βρέφους θα τελεστεί στις 10.00 το πρωί στον ιερό ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Λεμεσό και παράκληση των γονιών είναι όπως οι παρευρισκόμενοι είναι ντυμένοι στα λευκά.

Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας σε σχέση με το θάνατο του 12μηνου βρέφους, το οποίο απεβίωσε στο νοσοκομείο Λεμεσού.

Η νεκροτομή που διενεργήθηκε χθες δεν έδωσε απαντήσεις για τα αίτια θανάτου του άτυχου παιδιού. Σύμφωνα με ενημέρωση από την αστυνομία, στη διάρκεια της νεκροτομής, λήφθηκαν δείγματα για ιστοπαθολογικες και άλλες εργαστηριακές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένεται να καταδείξουν και την αιτία θανάτου του παιδιού.

Η αστυνομία διερευνά υπόθεση αφύσικου θανάτου και οι ανακριτές συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων για να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η τραγωδία.

Σημειώνεται ότι το αγοράκι είχε παρουσιάσει αδιαθεσία τις προηγούμενες μέρες και το βράδυ της Πέμπτης μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών απεβίωσε.

Η κηδεία του άτυχου βρέφους τελείται στις 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Λεμεσό. Παράκληση της οικογένειας είναι όπως οι παρευρισκόμενοι είναι ντυμένοι στα λευκά.

ΚΥΠΕ

Tags

ΒΡΕΦΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα