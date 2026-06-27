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Τρίτη σύλληψη για την υπόθεση με έξι κιλά αποξηραμένων βολβών παπαρούνας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο 22χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο των ερευνών της ΥΚΑΝ για την υπόθεση εισαγωγής και κατοχής έξι κιλών αποξηραμένων βολβών παπαρούνας που εντοπίστηκαν σε ταχυδρομικά δέματα στην επαρχία Αμμοχώστου, ενώ υπό επταήμερη κράτηση τελούν ακόμη δύο ύποπτοι.

Στη σύλληψη 22χρονου προχώρησε την Παρασκευή η ΥΚΑΝ στο πλαίσιο των ερευνών για υπόθεση εισαγωγής και κατοχής μεγάλης ποσότητας αποξηραμένων βολβών παπαρούνας. Η ποσότητα εντοπίστηκε σε ταχυδρομικά δέματα στην επαρχία Αμμοχώστου, ενώ για την ίδια υπόθεση τελούν ήδη υπό επταήμερη κράτηση ακόμη δυο πρόσωπα.

Σε ανακοίνωση ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρει ότι η σύλληψη του 22χρονου έγινε σε σχέση με υπόθεση που αφορά σε ποσότητα αποξηραμένων βολβών παπαρούνας, μεικτού βάρους έξι κιλών και 50 γραμμαρίων.

«Η πιο πάνω ποσότητα εντοπίστηκε σε ταχυδρομικά δέματα και κατασχέθηκε από την ΥΚΑΝ, στην επαρχία Αμμοχώστου» προστίθεται.

Σημειώνεται πως «για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν στις 25 Ιουνίου άλλα δύο πρόσωπα, άντρες ηλικίας 35 και 30 ετών».

Οι τρεις ύποπτοι «οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησης τους, διάρκειας επτά ημερών, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων».

Η ΥΚΑΝ (Επαρχιακό Κλιμάκιο Αμμοχώστου) συνεχίζει τις εξετάσεις.




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