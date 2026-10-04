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Συναγερμός στην Πυροσβεστική λόγω των βροχών – 14 περιστατικά σε Πάφο, Λάρνακα και Αμμόχωστο

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε 14 πυρκαγιές, 20 ειδικές εξυπηρετήσεις και 4 ψευδείς κλήσεις, ενώ διαχειρίστηκε και 14 περιστατικά που συνδέονταν με τις βροχοπτώσεις.

Σε 38 περιστατικά ανταποκρίθηκε το τελευταίο 24ωρο η Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ 14 από αυτά σχετίζονταν με τις βροχοπτώσεις και τα καιρικά φαινόμενα.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής, τα περιστατικά αφορούσαν 14 πυρκαγιές, 20 ειδικές εξυπηρετήσεις και 4 ψευδείς κλήσεις.

Από χθες μέχρι την ώρα της ενημέρωσης, η Υπηρεσία ανταποκρίθηκε παγκύπρια σε 14 περιστατικά λόγω των βροχοπτώσεων και των καιρικών φαινομένων.

Στην Πόλη Χρυσοχούς και την Πάφο καταγράφηκαν έξι περιστατικά, τα οποία αφορούσαν αντλήσεις ομβρίων υδάτων από υπόγειους χώρους και ανοίγματα οχετών ομβρίων υδάτων. Στη Λάρνακα σημειώθηκαν δύο περιστατικά, με μετακινήσεις ακινητοποιημένων οχημάτων με επιβαίνοντες εξαιτίας συσσώρευσης νερού σε οδόστρωμα. Στην Αμμόχωστο καταγράφηκαν έξι περιστατικά, μεταξύ άλλων για αντλήσεις ομβρίων υδάτων, καθώς και πτώσεις και μετακινήσεις δέντρων.

Ο κ. Κεττής ανέφερε επίσης ότι το Σάββατο, στις 18:57, η Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε κλήση για τροχαία σύγκρουση στην Ανθούπολη, όπου ιδιωτικό όχημα προσέκρουσε σε περιτοίχισμα εκκλησίας.

«Έγινε χρήση υδραυλικών διασωστικών εργαλείων και 1 τραυματίας απεγκλωβίστηκε από το όχημα σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων και παραδόθηκε στο Ασθενοφόρο για μεταφορά σε ΤΑΕΠ».

Σε ό,τι αφορά την εβδομαδιαία δραστηριότητα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε συνολικά σε 239 περιστατικά: 64 αστικές πυρκαγιές, 45 πυρκαγιές υπαίθρου, 5 τροχαίες συγκρούσεις, 26 διασώσεις, 83 εξυπηρετήσεις πολιτών και 16 ψευδείς κλήσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

#ΚΟΙΝΩΝΙΑ #ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

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