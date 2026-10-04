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Λευκωσία: Πυροσβέστες απεγκλώβισαν το χέρι παιδιού από μεταλλικό αντικείμενο – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Μικρή πυρκαγιά σε υποσταθμό της ΑΗΚ κατασβέστηκε στα Περβόλια Λάρνακας.

Σε επιχείρηση απεγκλωβισμού του χεριού παιδιού, το οποίο είχε σφηνωθεί σε μεταλλικό αντικείμενο, προχώρησε την Κυριακή η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην επαρχία Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, πυροσβεστικοί σταθμοί της Λευκωσίας ανταποκρίθηκαν με ομάδα και όχημα διάσωσης σε κλήση για απεγκλωβισμό του χεριού του παιδιού. Το μεταλλικό αντικείμενο ήταν πιθανόν μαγειρικό σκεύος.

Το χέρι του παιδιού απεγκλωβίστηκε και το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, ανέφερε ο κ. Κεττής σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε σε κλήση για πυρκαγιά στο κοινοτικό διαμέρισμα Περβολιών Λάρνακας. Η φωτιά ήταν μικρής έκτασης και σημειώθηκε σε υποσταθμό της ΑΗΚ, ο οποίος βρισκόταν στην αυλή εγκαταλελειμμένης οικίας.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε με τη χρήση πυροσβεστήρα, ενώ στο σημείο μετέβη και συνεργείο της ΑΗΚ για περαιτέρω διαχείριση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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