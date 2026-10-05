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Παραιτήθηκε η «διευθύντρια» του παράνομου «Μπαϊράκ» στα κατεχόμενα

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Στην ανάρτησή της η κ. Οζκούρτ αναφέρει: «Έζησα τη ζωή μου με τιμή και υπερηφάνεια, χωρίς να σκύβω το κεφάλι μου. Με την ελπίδα ότι θα συνεχίσω να το κάνω και στο μέλλον, παραιτούμαι από τη θέση μου ως διευθύντρια».

Για «λόγους που θεωρώ απαραίτητους» ανακοίνωσε ότι παραιτείται από την θέση της η Μεριέμ Οζκούρτ, «γενική διευθύντρια» του παράνομου «Μπαϊράκ».

Τ/κ ΜΜΕ, όπως η ιστοσελίδα Χαμπέρ Κίπρις, αναφέρουν ότι η παραίτηση έγινε για να προλάβει την απόλυσή της και αντικατάστασή της με άλλο άτομο, όπως έχει κάνει το τελευταίο διάστημα κυρίως το ΚΕΕ, από το οποίο και η ίδια προέρχεται.

Στην ανάρτησή της η κ. Οζκούρτ αναφέρει: «Έζησα τη ζωή μου με τιμή και υπερηφάνεια, χωρίς να σκύβω το κεφάλι μου. Με την ελπίδα ότι θα συνεχίσω να το κάνω και στο μέλλον, παραιτούμαι από τη θέση μου ως διευθύντρια».

 

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