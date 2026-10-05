Η «Τηγανοκίνηση» στα σχολεία της Πάφου: Μαθητές της Τίμης μαθαίνουν να προστατεύουν το περιβάλλον

Με στόχο την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης από μικρή ηλικία, ξεκίνησε σήμερα από το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης η δράση «Τηγανοκίνηση» (Tiganokinisi), η οποία υλοποιείται σε σχολεία της Πάφου, προωθώντας την ανακύκλωση χρησιμοποιημένου μαγειρικού λαδιού.

Μέσα από την ενημερωτική δράση, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη σημασία της ορθής διαχείρισης του χρησιμοποιημένου μαγειρικού λαδιού και να ενημερωθούν για το πώς η ανακύκλωσή του συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση της ρύπανσης.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Τίμης, το Κέντρο Μελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ (AKTI Project and Research Centre), το Δημοτικό Συμβούλιο και η Σχολική Εφορεία του Δήμου Ιεροκηπίας, ενώνοντας δυνάμεις για την υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων στην κοινότητα.

Το «παρών» στη δράση έδωσαν ο Αντιδήμαρχος Τίμης, Γιώργος Πολυκάρπου, και η Αναστασία Παναγιώτου, εκ μέρους της Σχολικής Εφορείας του Δήμου Ιεροκηπίας.

Η πρωτοβουλία αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ σχολείων, τοπικής αυτοδιοίκησης και περιβαλλοντικών οργανώσεων, με στόχο τη δημιουργία μιας πιο υπεύθυνης και οικολογικά ευαισθητοποιημένης κοινότητας, με τους μαθητές να αποτελούν τους πρωταγωνιστές της αλλαγής.